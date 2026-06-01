L’Angleterre a recruté Thomas Tuchel avec pour objectif clair de remporter la Coupe du monde 2026 ; tout autre résultat serait perçu comme un échec

Dès l’annonce de sa nomination, la Fédération anglaise de football (FA) a été claire : Tuchel a été recruté avec une mission unique, remporter la Coupe du monde 2026 – même si son contrat a depuis été prolongé jusqu’à l’Euro 2028, qui se tiendra à domicile. Quitte à ce que l’Angleterre soit à nouveau taxée d’arrogance sur la scène internationale.

Son premier contrat de 18 mois, conclu à l’origine avec Chelsea, expirait significativement à l’issue de la compétition, illustrant la détermination — voire le désespoir — de l’Angleterre à franchir enfin le cap fixé sous l’ère de Sir Gareth Southgate et à mettre fin à six décennies d’attente d’un titre majeur.

Après l’arrivée de Tuchel en octobre 2024, le PDG de la FA, Mark Bullingham, a déclaré : « Nous voulions recruter un staff capable de nous offrir les meilleures chances de gagner un grand tournoi, et nous sommes convaincus qu’il y parviendra. Thomas et son équipe ont un seul objectif : nous donner les meilleures chances de remporter la Coupe du monde 2026. »

Lors de sa première conférence de presse, le nouveau sélectionneur a renchéri : « L’objectif n’est autre que le plus grand du football mondial. »

Un renouvellement de contrat a été acté en février, à l’issue de la campagne de qualification historique des Three Lions. Interrogé à l’époque sur les chances de victoire cet été, Tuchel a réaffirmé : « Oui, nous y croyons, bien sûr que nous y croyons. Nous savons que ce sera difficile et d’autres nations y croient aussi, mais nous pensons pouvoir jouer un rôle de premier plan et nous allons tout donner. »