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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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L’Angleterre a recruté Thomas Tuchel avec pour objectif clair de remporter la Coupe du monde 2026 ; tout autre résultat serait perçu comme un échec

Opinion
Angleterre
T. Tuchel
Coupe du monde
FEATURES

Nommé sélectionneur de l’Angleterre en octobre 2024, Thomas Tuchel a reçu un mandat clair : remporter la Coupe du monde 2026. Vingt mois plus tard, alors que le tournoi se profile, l’annonce de la liste des Three Lions rappelle l’ampleur de la tâche qui attend le tacticien allemand à son arrivée en Amérique du Nord.

L’Angleterre, pourtant auteur d’une campagne de qualification parfaite, demeure une inconnue sous les ordres de son jeune sélectionneur.

Tuchel, cependant, affiche une détermination sans faille à imposer sa propre méthode, conformément à sa déclaration initiale selon laquelle il n’hésiterait pas à prendre des décisions impopulaires. Il a ainsi dévoilé l’une des sélections les plus controversées de l’histoire du pays, laissant plusieurs grands noms à la maison.

Le sélectionneur est convaincu que ce groupe peut mettre fin à soixante ans de frustration du football anglais – tout autre résultat serait vécu comme un échec.

  • Thomas Tuchel Announced As New England ManagerGetty Images Sport

    « Une concentration sans faille »

    Dès l’annonce de sa nomination, la Fédération anglaise de football (FA) a été claire : Tuchel a été recruté avec une mission unique, remporter la Coupe du monde 2026 – même si son contrat a depuis été prolongé jusqu’à l’Euro 2028, qui se tiendra à domicile. Quitte à ce que l’Angleterre soit à nouveau taxée d’arrogance sur la scène internationale.

    Son premier contrat de 18 mois, conclu à l’origine avec Chelsea, expirait significativement à l’issue de la compétition, illustrant la détermination — voire le désespoir — de l’Angleterre à franchir enfin le cap fixé sous l’ère de Sir Gareth Southgate et à mettre fin à six décennies d’attente d’un titre majeur.

    Après l’arrivée de Tuchel en octobre 2024, le PDG de la FA, Mark Bullingham, a déclaré : « Nous voulions recruter un staff capable de nous offrir les meilleures chances de gagner un grand tournoi, et nous sommes convaincus qu’il y parviendra. Thomas et son équipe ont un seul objectif : nous donner les meilleures chances de remporter la Coupe du monde 2026. »

    Lors de sa première conférence de presse, le nouveau sélectionneur a renchéri : « L’objectif n’est autre que le plus grand du football mondial. »

    Un renouvellement de contrat a été acté en février, à l’issue de la campagne de qualification historique des Three Lions. Interrogé à l’époque sur les chances de victoire cet été, Tuchel a réaffirmé : « Oui, nous y croyons, bien sûr que nous y croyons. Nous savons que ce sera difficile et d’autres nations y croient aussi, mais nous pensons pouvoir jouer un rôle de premier plan et nous allons tout donner. »

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Une inconnue Ce joueur, dont l’identité reste à confirmer, pourrait bouleverser les pronostics.

    Nommé en mars 2025, Tuchel a immédiatement pris les rênes et mené l’Angleterre à une campagne de qualification parfaite pour la Coupe du monde : huit victoires en huit matchs, zéro but encaissé, et une défense de fer face à la Serbie, l’Albanie, la Lettonie et Andorre.

    On a également pu observer les prémices d’un style de jeu cohérent, avec Elliot Anderson et Morgan Rogers s’imposant comme des joueurs clés dans le système avant-gardiste, fluide et axé sur la possession de balle mis en place par le sélectionneur.

    Logiquement, les Three Lions pourraient donc aborder le grand rendez-vous estival de la FIFA avec de légitimes ambitions. Pourtant, à moins de deux mois du coup d’envoi, le 11 juin, le vrai potentiel de cette nouvelle équipe reste difficile à évaluer.

    Cette prudence s’explique avant tout par des performances inquiétantes lors des matchs amicaux face à des adversaires similaires à ceux qu’ils pourraient croiser dès les phases à élimination directe élargies de cette épreuve remaniée ; En juin 2025, ses hommes ont d’abord été largement dominés par la puissance sénégalaise au City Ground de Nottingham Forest, avant qu’une trêve internationale décevante en mars ne les voit concéder le nul contre l’Uruguay, puis subir une cuisante défaite face au Japon lors du dernier test avant la sélection définitive.

    Sous Tuchel, les Three Lions n’ont toujours pas croisé de formation du top 10 FIFA, et cela ne devrait pas changer d’ici le début de la compétition, leur programme de préparation aux États-Unis se limitant à des rencontres face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica.

    Le Sénégal, l’Uruguay et le Japon sont les seules équipes du top 20 FIFA que les Three Lions ont rencontrées sous Tuchel, sans succès.

  • Cole Palmer England 2026Getty

    Se tirer une balle dans le pied

    Les résultats et les performances du mois de mars auraient constitué la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Tuchel. Le sélectionneur a donc pris des décisions radicales et extrêmement controversées pour définir son groupe final de 26 joueurs, écartant de manière inattendue plusieurs participants aux matchs contre l’Uruguay et le Japon.

    Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Phil Foden et Morgan Gibbs-White ont ainsi été écartés, tandis que Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson et Ivan Toney ont été appelés, déclenchant une vive polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters peinant à comprendre ces choix.

    Tuchel assume ainsi un risque certain en se passant de plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre ; Maguire possède une solide expérience des tournois et peut faire la différence dans les deux surfaces, Alexander-Arnold et Wharton seraient des atouts face à un bloc bas, tandis que Palmer, Foden et Gibbs-White sont capables de créer un moment décisif en attaque – surtout le premier, auteur d’une passe décisive en demi-finale et d’un but en finale de l’Euro 2024.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Problèmes de profondeur

    Les choix de joueurs convoqués pour la tournée nord-américaine laissent perplexes : plusieurs cadres manquent à l’appel, ce qui soulève des interrogations légitimes sur la profondeur réelle de l’effectif.

    Si l’on ne peut contester le choix d’un onze de départ solide, les sceptiques s’interrogent sur la capacité de profondeur nécessaire pour surmonter les moments délicats inévitables en tournoi.

    Le banc anglais comptera deux gardiens, Tino Livramento, Spence, John Stones, Burn, Quansah, Kobbie Mainoo, Henderson, Jude Bellingham ou Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Toney et Ollie Watkins.

    La réalité est que seuls quelques-uns de ces joueurs inspirent réellement confiance dans les grands rendez-vous, tandis que beaucoup manquent d’expérience en tournoi. Si l’Angleterre échoue en Amérique du Nord, la composition de l’effectif sera pointée du doigt comme le moment où tout a commencé à dérailler.

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    « Les titres se gagnent en équipe »

    Dès l’annonce de sa liste, Tuchel avait prévenu : il n’hésiterait pas à prendre des décisions impopulaires pour forger un groupe cohérent plutôt qu’une simple addition de talents.

    « Dès le premier jour, nous avons clairement indiqué que nous cherchions à constituer la meilleure équipe possible, ce qui ne correspond pas nécessairement aux 26 joueurs les plus talentueux », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après l’annonce officielle de son effectif. « Ce sont les équipes qui remportent les championnats, et ce que nous essayons d’accomplir ne peut l’être qu’en équipe. Nous avons des joueurs prêts et engagés dans l’esprit d’équipe et l’altruisme.

    Nous avons des spécialistes pour chaque scénario : quand nous menons au score ou quand nous devons remonter. Nous avons toujours dit que nous voulions être une équipe solide sur coups de pied arrêtés, donc nous avons des experts pour cela ; nous voulons aussi exceller sur les penalties, et nous avons donc des spécialistes dédiés. »

    Il conclut plus tard : « Il s’agit de créer une fraternité et une certaine énergie, que nous pourrons ensuite transmettre à nos supporters. Une fois que nous aurons réussi cela, tout sera possible. Nous allons essayer de remporter ce tournoi. »

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-CHELSEA-TROPHYAFP

    Spécialiste des coupes

    Une fois l’agitation autour de l’effectif controversé de Tuchel apaisée, seuls les résultats compteront. Et l’entraîneur a déjà démontré sa capacité à les obtenir, notamment en coupe.

    Au Borussia Dortmund, il a mené son équipe en finale de la DFB-Pokal lors de chacune de ses deux saisons au club, offrant un titre majeur en 2017 après cinq années d’attente, grâce à la victoire sur l’Eintracht Francfort à Berlin.

    Au Paris Saint-Germain, il a ajouté une Coupe de France à son palmarès lors de sa deuxième saison, performance moins marquante étant donné la suprématie nationale du club, avant de conduire le club en finale de la Ligue des champions 2020, perdue d’un cheveu face au Bayern Munich.

    À Chelsea, il confirme son aptitude aux épreuves à élimination directe en conduisant les Blues en finale de quatre des cinq coupes disputées sous son égide. Le point d’orgue reste son second sacre en Ligue des champions 2021 avec un effectif donné battu d’avance, au terme d’une finale maîtrisée face au Manchester City de Pep Guardiola. Deux semaines plus tôt, les Blues s’étaient pourtant inclinés contre Leicester City en finale de FA Cup, avant de perdre de façon cruelle les deux finales de la FA Cup et de la Carabao Cup 2022 aux tirs au but contre Liverpool.

    Et cela sans même évoquer ses succès en championnat, où il a été sacré en France et en Allemagne, même si le Bayern a dû attendre la dernière journée pour rafler le titre 2023 après l’effondrement retentissant de Dortmund.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    « Forgeons un collectif, jouons avec audace »

    Consciente du potentiel de la génération actuelle, la FA a voulu un technicien capable de briser le long jeûne de l’Angleterre en matière de titres majeurs. Tuchel, entraîneur d’élite, incarne cette ambition et affronte déjà le plus grand défi de sa carrière.

    Si l’Angleterre reste une inconnue, tout résultat inférieur à l’objectif initial – remporter la Coupe du monde – sera perçu comme un échec, d’autant plus que la liste des joueurs convoqués et des exclus ajoute à la pression. Si son mantra « l’équipe avant le talent » fait effet, peu nombreux seront ceux qui contesteront les choix du sélectionneur.

    Interrogé sur les clés d’un triomphe nord-américain, l’Allemand a récemment déclaré : « Il nous faut un brin de chance, faire les bons choix, rester en pleine santé, prendre de l’élan, forger une véritable fraternité, jouer avec courage et une grande soif de victoire, puis exploiter les moments décisifs.

    « Une fois que nous aurons, espérons-le, atteint les phases à élimination directe, ce sera une question de détails. Il faudra avoir des nerfs d’acier. Tout ne dépend pas de nous, mais c’est bien d’avoir clairement défini l’objectif. »

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