L’Angleterre a recruté Thomas Tuchel avec pour objectif clair de remporter la Coupe du monde 2026 ; tout autre résultat serait perçu comme un échec

Nommé en mars 2025, Tuchel a immédiatement pris les rênes et mené l’Angleterre à une campagne de qualification parfaite pour la Coupe du monde : huit victoires en huit matchs, zéro but encaissé, et une défense de fer face à la Serbie, l’Albanie, la Lettonie et Andorre.
On a également pu observer les prémices d’un style de jeu cohérent, avec Elliot Anderson et Morgan Rogers s’imposant comme des joueurs clés dans le système avant-gardiste, fluide et axé sur la possession de balle mis en place par le sélectionneur.
Logiquement, les Three Lions pourraient donc aborder le grand rendez-vous estival de la FIFA avec de légitimes ambitions. Pourtant, à moins de deux mois du coup d’envoi, le 11 juin, le vrai potentiel de cette nouvelle équipe reste difficile à évaluer.
Cette prudence s’explique avant tout par des performances inquiétantes lors des matchs amicaux face à des adversaires similaires à ceux qu’ils pourraient croiser dès les phases à élimination directe élargies de cette épreuve remaniée ; En juin 2025, ses hommes ont d’abord été largement dominés par la puissance sénégalaise au City Ground de Nottingham Forest, avant qu’une trêve internationale décevante en mars ne les voit concéder le nul contre l’Uruguay, puis subir une cuisante défaite face au Japon lors du dernier test avant la sélection définitive.
Sous Tuchel, les Three Lions n’ont toujours pas croisé de formation du top 10 FIFA, et cela ne devrait pas changer d’ici le début de la compétition, leur programme de préparation aux États-Unis se limitant à des rencontres face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica.
Le Sénégal, l’Uruguay et le Japon sont les seules équipes du top 20 FIFA que les Three Lions ont rencontrées sous Tuchel, sans succès.