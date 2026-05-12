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L’ancien sélectionneur du Portugal admet que sa relation avec Cristiano Ronaldo s’est détériorée car il a refusé de « renoncer à ses principes »
Bento revient sur ses relations tendues avec Ronaldo
Bento a reconnu que ses relations avec Ronaldo se sont dégradées au fil des quatre années où il a dirigé l’équipe nationale du Portugal (2010-2014). Invité de l’émission« Hora Bolas » sur Antena 1, le technicien a confirmé que la dynamique entre les deux hommes a évolué avec le temps. Selon lui, ces tensions sont nées de son refus de transiger sur ses principes d’entraîneur.
- AFP
Bento explique pourquoi il ne transigera pas sur ses principes
L’ancien sélectionneur national a rappelé que maintenir son autorité et prendre des décisions en toute indépendance étaient des aspects essentiels de son rôle, même en présence de joueurs de renom. Revenant sur son mandat à la tête du Portugal, Bento a reconnu que sa relation avec Ronaldo s’était dégradée en cours de mandat.
« Si vous me demandez si la relation était la même qu’au début, la réponse est non », a-t-il admis. « Si, pour préserver une relation, je dois renoncer à mes principes… non. Ce n’est pas de l’entêtement, c’est une question de conviction. On paie les entraîneurs pour qu’ils prennent des décisions. Si nous laissons les autres décider à notre place, nous manquons de loyauté envers ceux qui nous rémunèrent ; nous sommes payés pour prendre des décisions et nous ne le faisons pas. »
Autorité et hiérarchie : les piliers de la philosophie de Bento
L’ancien sélectionneur du Portugal rappelle qu’il est légitime pour un joueur de contester certaines décisions, mais qu’il existe un cadre à respecter au sein de l’équipe. Il souligne qu’au cours de sa carrière de joueur, il n’a jamais contesté les choix d’un entraîneur.
« En tant que joueur, je n’ai jamais demandé à un entraîneur pourquoi je ne jouais pas », a-t-il ajouté. « Mais cela ne les empêche pas de me poser la question et moi d’essayer de leur expliquer. Il y a des limites à ne pas franchir et les dirigeants ne doivent pas craindre d’établir une hiérarchie claire. Les joueurs doivent savoir qui détient l’autorité dans le vestiaire ; dès qu’ils l’ignorent, c’est fini, ou presque. »
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Ronaldo brigue son premier titre en Ligue professionnelle saoudienne
Alors que Bento évoquait des faits remontant à plus de dix ans, Ronaldo poursuit sa carrière sous les couleurs d’Al Nassr. En tête de la Saudi Pro League avec cinq points d’avance sur Al Hilal à deux journées de la fin, le club saoudien est en pole position pour décrocher le titre. Une fois la saison bouclée, la star portugaise se concentrera sur les qualifications du Portugal pour la Coupe du monde 2026. La Seleção figure dans le groupe K aux côtés de la RD Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.