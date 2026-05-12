L’ancien sélectionneur national a rappelé que maintenir son autorité et prendre des décisions en toute indépendance étaient des aspects essentiels de son rôle, même en présence de joueurs de renom. Revenant sur son mandat à la tête du Portugal, Bento a reconnu que sa relation avec Ronaldo s’était dégradée en cours de mandat.

« Si vous me demandez si la relation était la même qu’au début, la réponse est non », a-t-il admis. « Si, pour préserver une relation, je dois renoncer à mes principes… non. Ce n’est pas de l’entêtement, c’est une question de conviction. On paie les entraîneurs pour qu’ils prennent des décisions. Si nous laissons les autres décider à notre place, nous manquons de loyauté envers ceux qui nous rémunèrent ; nous sommes payés pour prendre des décisions et nous ne le faisons pas. »