L’ancien directeur d’Arsenal, Edu, quitte Nottingham Forest après la résiliation de son contrat à l’issue d’une période chaotique

Le dirigeant brésilien a officiellement quitté Nottingham Forest un peu plus d’un an après avoir rejoint le club en tant que directeur mondial du football pour mener son ambitieux projet multi-clubs, selon The Athletic. Le joueur de 48 ans avait en réalité été mis à l’écart pendant des mois, n’ayant assisté à aucun match depuis février et n’ayant plus mis les pieds au City Ground ni au centre d’entraînement depuis le début du mois de mars, lorsque des informations sur son départ imminent avaient émergé pour la première fois.

Forest ne prévoit pas de recruter un remplaçant direct à Edu ni d’annoncer officiellement son départ, puisque le Chief Football Officer George Syrianos a déjà vu ses responsabilités élargies après la mise à l’écart du Brésilien. La montée en puissance de Syrianos dans un rôle plus important permet également de combler le vide opérationnel laissé par le départ de Ross Wilson pour Newcastle United en octobre dernier.