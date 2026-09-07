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L’ancien directeur d’Arsenal, Edu, quitte Nottingham Forest après la résiliation de son contrat à l’issue d’une période chaotique
Une sortie rapide du City Ground
Le dirigeant brésilien a officiellement quitté Nottingham Forest un peu plus d’un an après avoir rejoint le club en tant que directeur mondial du football pour mener son ambitieux projet multi-clubs, selon The Athletic. Le joueur de 48 ans avait en réalité été mis à l’écart pendant des mois, n’ayant assisté à aucun match depuis février et n’ayant plus mis les pieds au City Ground ni au centre d’entraînement depuis le début du mois de mars, lorsque des informations sur son départ imminent avaient émergé pour la première fois.
Forest ne prévoit pas de recruter un remplaçant direct à Edu ni d’annoncer officiellement son départ, puisque le Chief Football Officer George Syrianos a déjà vu ses responsabilités élargies après la mise à l’écart du Brésilien. La montée en puissance de Syrianos dans un rôle plus important permet également de combler le vide opérationnel laissé par le départ de Ross Wilson pour Newcastle United en octobre dernier.
- AFP
Friction et valse des entraîneurs
La position d’Edu faisait l’objet d’un examen minutieux après une campagne chaotique au City Ground. Après avoir auparavant lutté pour une place en Ligue des champions sous les ordres de Nuno Espirito Santo, Forest s’est retrouvé plongé dans une tendue bataille pour le maintien après qu’un désaccord entre l’entraîneur et le directeur a provoqué le départ de Nuno.
Ce qui a suivi a été une période sans précédent d’instabilité sur le banc. Ange Postecoglou n’a tenu que 39 jours sur le banc avant de céder sa place à Sean Dyche, lui-même limogé en février. Vitor Pereira a brièvement pris les rênes avant d’être remplacé par l’ancien entraîneur de Crystal Palace Oliver Glasner, tandis que le club continue de chercher la constance qui s’est évaporée pendant la période agitée d’Edu à la supervision des opérations football.
Difficultés de recrutement et échecs tactiques
Au-delà des changements constants sur le banc, la politique de transferts d’Edu à Forest a suscité de vives critiques de la part des supporters comme des consultants. Malgré un soutien financier conséquent, une série de recrues très médiatisées a peiné à justifier sa réputation, avec notamment Omari Hutchinson, Douglas Luiz et Oleksandr Zinchenko, tous incapables d’avoir un véritable impact au City Ground.
Ce mauvais bilan en matière de recrutement contrastait fortement avec la réputation qu’il s’était bâtie lors d’un passage réussi dans le nord de Londres. Edu est arrivé à Arsenal en tant que premier directeur technique du club en 2019, nommant plus tard cette année-là son ancien coéquipier Mikel Arteta au poste d’entraîneur, avant d’être promu directeur sportif en novembre 2022, un poste qu’il a occupé jusqu’à sa démission inattendue en novembre 2024.
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Une carrière riche en trophées connaît une fin difficile
Le départ d’Edu marque un point bas dans une carrière par ailleurs définie par des succès de très haut niveau, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Membre, en tant que joueur, de la légendaire équipe des « Invincibles » d’Arsenal en 2003-2004, il s’était forgé la réputation d’être l’un des dirigeants les plus compétents du football.
Avant ses passages à des postes de direction dans le football européen, le Brésilien avait accumulé une vaste expérience administrative dans le football international et en club. Il a passé cinq ans comme directeur du football de Corinthians, a brièvement occupé le rôle de conseiller auprès de l’équipe nationale d’Iran en 2014, et a passé trois ans comme coordinateur général de la sélection brésilienne.
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