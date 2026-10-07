L’ancien attaquant de Liverpool et de Chelsea Fabio Borini annonce sa retraite après une longue carrière

Dans son annonce, l’Italien a partagé un message poignant dans lequel il revient sur son parcours, écrivant : « Tout a commencé par un vol. Merci Chelsea. J’avais 16 ans. Un vol que j’ai passé entièrement les larmes aux yeux, en commençant le voyage de ma carrière sans véritable destination, si ce n’est les rêves que je voulais accomplir. À partir de ce jour, j’ai commencé à me construire, sans savoir ce qu’allait devenir ce gamin avec un mental si fort. J’ai commencé à construire mes rêves dans ma tête et, d’une manière ou d’une autre, j’ai fini par les transformer en réalité. Cette même réalité qui, aujourd’hui, va changer pour toujours. La réalité qui a façonné mon passé, mon présent et mon avenir. Aujourd’hui, tout comme ce jour où je me suis assis dans un avion pour Londres, je ressens les mêmes émotions face à ce qui m’attend. La peur. Le bonheur. Le courage. L’incertitude. Les rêves. Le succès. La passion. Le sacrifice. Je veux remercier ce gamin qui n’a jamais cessé d’y croire. Et l’homme que je suis aujourd’hui continuera à croire en la prochaine opportunité, cette fois sans ballon à mes pieds, mais avec cette même conviction. Pour toujours. MERCI. MERCI, FOOTBALL. »



