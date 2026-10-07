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L’ancien attaquant de Liverpool et de Chelsea Fabio Borini annonce sa retraite après une longue carrière
Borini met un terme à sa longue carrière de joueur
Borini a révélé sa décision de s’éloigner du football par le biais d’un communiqué publié sur les réseaux sociaux mercredi. L’attaquant a commencé son parcours dans le centre de formation de Bologne avant que Chelsea ne le débauche en 2007, alors qu’il n’avait que 16 ans. Après son retour en Italie, sa carrière a pris une ampleur considérable à la Roma. Cette forme impressionnante a valu à l’avant-centre un transfert très médiatisé de 13,3 millions d’euros à Liverpool à l’été 2012. Cette même année, il a également honoré sa seule et unique sélection avec l’équipe nationale d’Italie.
Parcourir l’Angleterre et s’installer en Europe
Lors de son passage en Angleterre, Borini a été prêté à Sunderland avant de rejoindre définitivement les Black Cats en 2015. Liverpool a officiellement souhaité bonne chance à son ancien attaquant à la suite de cette annonce. Au-delà de son expérience en Premier League, il a également porté les maillots de Swansea City, Parme, de l’AC Milan et de l’Hellas Vérone. Âgé de 35 ans, il a mis un terme à sa carrière après des passages à Fatih Karagumruk en Turquie, un passage en Serie B avec la Sampdoria, puis un dernier retour en Angleterre à Salford City, pensionnaire de League Two, avant l’expiration de son contrat le 30 juin.
Des adieux émouvants au beau jeu
Dans son annonce, l’Italien a partagé un message poignant dans lequel il revient sur son parcours, écrivant : « Tout a commencé par un vol. Merci Chelsea. J’avais 16 ans. Un vol que j’ai passé entièrement les larmes aux yeux, en commençant le voyage de ma carrière sans véritable destination, si ce n’est les rêves que je voulais accomplir. À partir de ce jour, j’ai commencé à me construire, sans savoir ce qu’allait devenir ce gamin avec un mental si fort. J’ai commencé à construire mes rêves dans ma tête et, d’une manière ou d’une autre, j’ai fini par les transformer en réalité. Cette même réalité qui, aujourd’hui, va changer pour toujours. La réalité qui a façonné mon passé, mon présent et mon avenir. Aujourd’hui, tout comme ce jour où je me suis assis dans un avion pour Londres, je ressens les mêmes émotions face à ce qui m’attend. La peur. Le bonheur. Le courage. L’incertitude. Les rêves. Le succès. La passion. Le sacrifice. Je veux remercier ce gamin qui n’a jamais cessé d’y croire. Et l’homme que je suis aujourd’hui continuera à croire en la prochaine opportunité, cette fois sans ballon à mes pieds, mais avec cette même conviction. Pour toujours. MERCI. MERCI, FOOTBALL. »
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Quel avenir pour l’Italien ?
Si Borini a officiellement mis un terme à sa carrière de joueur, ses mots d’adieu laissent fortement entendre qu’il souhaite rester impliqué dans le football dans un rôle autre que celui de joueur. Alors qu’il s’éloigne des terrains, il va désormais prendre le temps de réfléchir à ses prochaines étapes, qui pourraient potentiellement l’amener vers le métier d’entraîneur, le rôle de consultant ou un poste de dirigeant, alors qu’il entame le prochain chapitre de sa vie.
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