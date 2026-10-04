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L’AFC propose une nouvelle Ligue des nations pour transformer les qualifications à la Coupe du monde et à la Coupe d’Asie à partir de 2030
L’AFC détaille un projet de proposition pour une Ligue des nations biennale
La Confédération asiatique de football a présenté des projets préliminaires pour lancer une Ligue des nations de l’AFC biennale à partir de 2030. Selon des documents préliminaires consultés par ESPN, une proposition présentée aux associations membres détaille un système à trois divisions réunissant les 47 nations membres d’Asie, avec 18 équipes dans chacune des deux premières divisions et onze équipes dans la troisième.
La compétition simplifiera directement les parcours de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA et la Coupe d’Asie de l’AFC.
Selon la proposition, un tournoi autonome a été rejeté en raison des coûts opérationnels et de l’encombrement du calendrier.
- Xinhua
La qualification directe pour la Coupe du monde liée aux performances en division 1
Dans les éditions alignées sur la Coupe du monde, à partir de 2032-33, les équipes de première division disputeront six matches à domicile et six à l’extérieur, les six premiers étant automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde. Les équipes classées de la septième à la dixième place participeront à des barrages sous forme de mini-championnat pour les places restantes.
La promotion et la relégation automatiques s’appliqueront aux deux premiers et aux deux derniers de chaque division.
Dans un communiqué officiel publié le 21 décembre 2025, le secrétaire général de l’AFC, Datuk Seri Windsor John, a souligné la valeur stratégique de cette initiative. « En introduisant une plateforme de compétition structurée pendant les fenêtres FIFA, nous visons à garantir un accès constant à des matches de haute qualité », a déclaré John. « Il existe un fort intérêt et une demande croissante de la part des partenaires commerciaux pour une compétition de type Ligue des nations. »
Tournoi pilote prévu pour la période de transition 2028-2029
Pour faciliter une transition structurelle fluide, l’AFC a proposé un tournoi pilote d’essai sur la période 2028-29. Les résultats des qualifications conjointes préliminaires détermineront l’affectation dans les divisions plutôt que le classement FIFA, afin de garantir un accès équitable à toutes les associations.
Les éditions alignées sur la Coupe d’Asie, à partir de 2030, verront toutes les équipes de première division ainsi que les six meilleures équipes de deuxième division se qualifier automatiquement pour les tournois continentaux.
Les huit premières équipes de première division accéderont à une phase à élimination directe pour désigner un champion général.
- NurPhoto
La Confédération s’apprête à finaliser le calendrier de mise en œuvre
L’AFC présentera le plan détaillé aux commissions concernées et aux associations membres afin de finaliser le format de la compétition. Cette initiative vise à éliminer les complexités logistiques tout en proposant des confrontations par niveau lors de toutes les fenêtres internationales de la FIFA.
Une édition pilote en 2028-2029 permettra d’établir la hiérarchie des divisions avant le lancement officiel.
Le premier cycle de Ligue des nations aligné sur la Coupe du monde est programmé pour 2032-2033.
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