L’AFC propose une nouvelle Ligue des nations pour transformer les qualifications à la Coupe du monde et à la Coupe d’Asie à partir de 2030

La Confédération asiatique de football a présenté des projets préliminaires pour lancer une Ligue des nations de l’AFC biennale à partir de 2030. Selon des documents préliminaires consultés par ESPN, une proposition présentée aux associations membres détaille un système à trois divisions réunissant les 47 nations membres d’Asie, avec 18 équipes dans chacune des deux premières divisions et onze équipes dans la troisième.

La compétition simplifiera directement les parcours de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA et la Coupe d’Asie de l’AFC.

Selon la proposition, un tournoi autonome a été rejeté en raison des coûts opérationnels et de l’encombrement du calendrier.