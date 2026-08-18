Sur le départ de l’AC Milan car hors du projet technique de Ruben Amorim, Christopher Nkunku pourrait faire son retour en Bundesliga, précisément à Leipzig, là où il a littéralement explosé avant de rejoindre Chelsea en 2023. Ces dernières heures, le club allemand a eu des contacts avec l’entourage du Français, l’AC Milan étant ouvert à un prêt.
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L’AC Milan ouvre à un prêt pour Nkunku : nouveaux contacts avec Leipzig et Galatasaray
Leipzig devant la Roma et Manchester United
Non retenu dans le groupe pour le match amical disputé par l’AC Milan en Pologne contre Manchester United, il a quitté Milanello vendredi pour des raisons personnelles, avant de reprendre l’entraînement individuellement. Le marché des transferts s’active désormais autour de lui et, au-delà des rumeurs l’annonçant dans le viseur de la Roma et de Manchester United, c’est désormais le club de Red Bull qui s’est concrètement manifesté ces dernières heures.
Attention à Galatasaray
À la suite des développements d’hier, surtout ceux concernant Rafael Leão, l’AC Milan et Galatasaray ont également eu des discussions au sujet de Nkunku, avec d’autres contacts prévus dans les prochaines heures.
Combien demande l’AC Milan ?
L’AC Milan a investi 37 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus (qui n’ont pas été atteints) pour faire venir Nkunku à Milan au cours de l’été dernier. Pour ne pas enregistrer de moins-value, il faudra donc un transfert définitif de 30 millions d’euros (des chiffres actuellement hors marché) ou bien un prêt payant avec option/obligation d’achat d’au moins 22,6 millions d’euros. Mais ces dernières heures, le Diavolo s’est également ouvert à la formule du prêt avec option d’achat.
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