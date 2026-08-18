L’AC Milan ouvre à un prêt pour Nkunku : nouveaux contacts avec Leipzig et Galatasaray

Non retenu dans le groupe pour le match amical disputé par l’AC Milan en Pologne contre Manchester United, il a quitté Milanello vendredi pour des raisons personnelles, avant de reprendre l’entraînement individuellement. Le marché des transferts s’active désormais autour de lui et, au-delà des rumeurs l’annonçant dans le viseur de la Roma et de Manchester United, c’est désormais le club de Red Bull qui s’est concrètement manifesté ces dernières heures.



