Kolo Muani souhaite revenir à la Juventus : les liens avec le PSG et Tottenham

Ils font de grands tours, puis… ils reviennent. C'est du moins ce qu'espère Randal KoloMuani, l'attaquant français appartenant au Paris Saint-Germain, mais actuellement prêté à Tottenham, où il ne restera pas à l'expiration de l'accord entre les deux clubs.

L'attaquant a laissé d'excellents souvenirs à Turin, du côté de la Juventus, et aimerait revivre la sensation de pouvoir à nouveau porter le maillot de la Vieille Dame, qui serait ravie de l'accueillir à nouveau à des conditions financières raisonnables.