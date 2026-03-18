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Gabriele Stragapede

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Kolo Muani souhaite revenir à la Juventus : les liens avec le PSG et Tottenham

L'attaquant français a fait savoir qu'il était prêt à faire un retour au sein de l'équipe bianconera de Turin.

Ils font de grands tours, puis… ils reviennent. C'est du moins ce qu'espère Randal KoloMuani, l'attaquant français appartenant au Paris Saint-Germain, mais actuellement prêté à Tottenham, où il ne restera pas à l'expiration de l'accord entre les deux clubs.

L'attaquant a laissé d'excellents souvenirs à Turin, du côté de la Juventus, et aimerait revivre la sensation de pouvoir à nouveau porter le maillot de la Vieille Dame, qui serait ravie de l'accueillir à nouveau à des conditions financières raisonnables.

  • Le testament de Kolo Muani

    De son côté, comme l'a rapporté Fabrizio Romano dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube en italien, Kolo Muani a décidé de ne pas rester à Tottenham et de retourner à Paris, où il devrait ensuite se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle.

    Le Français reste fidèle au souhait qu'il avait exprimé à la fin du dernier mercato hivernal : le joueur reviendrait volontiers à la Juventus et l'a déjà fait savoir au club bianconero.

    Son envie de rejoindre la Juventus est un facteur à prendre en compte pour l'avenir.

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  • CE QUI EST FILTRÉ

    Rappelons que l'été dernier, la Juventus a longuement négocié avec le PSG pour récupérer l'attaquant, mais qu'aucun accord n'avait finalement été trouvé. En janvier également, les Bianconeri ont tout mis en œuvre pour le recruter, mais Tottenham – grâce à la volonté inébranlable de l'entraîneur de l'époque, Thomas Frank – n'a pas laissé partir Kolo Muani.

    Mais aujourd’hui, sachant que Kolo Muani et Tottenham se sépareront à la fin de la saison, tout repose entre les mains de la Juventus : comme l’affirme Romano, ce sont les Bianconeri qui doivent décider quoi faire et quel type d’attaquant recruter cet été, en fonction également du budget dont ils disposeront, avec ou sans qualification pour la prochaine édition de l’UEFA Champions League.

    Kolo Muani a donné le signal : tout dépend de la Juventus.

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