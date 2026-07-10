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Klopp : « J'ai négocié avec Mbappé au-dessus des nuages… et Dembélé ne me connaissait pas »

France
Coupe du monde
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
J. Klopp
Real Madrid
Liverpool
France

Mbappé : le transfert le plus onéreux jamais enregistré au cours de ma carrière journalistique.

Après la victoire de la France sur le Maroc (2-0) en quarts de finale de la Coupe du monde, Jürgen Klopp s'est illustré sur la pelouse du stade de Foxborough.

Klopp, qui officie aujourd’hui comme consultant pour la chaîne Magenta TV, a profité de la fin de son intervention pour saluer chaleureusement Kylian Mbappé, lequel lui a rendu son geste avec la même cordialité.

Selon le journal « AS », l’Allemand a alors raconté comment il avait tenté de convaincre l’attaquant de rejoindre Liverpool à bord d’un avion privé affrété pour l’occasion, avant d’ajouter en plaisantant : « C’était le transfert le plus cher de ma vie qui n’ait jamais abouti. »

L’épisode remonte à 2017, alors que Mbappé, sur le point de quitter Monaco, cherchait un grand club. Liverpool, déterminé à s’offrir le prodige, avait dépêché son entraîneur pour le convaincre. 

L’opération s’est déroulée dans le plus grand secret : un jet privé a décollé de Blackpool à destination de Nice, deux villes éloignées des feux des projecteurs médiatiques. Sur place, Kylian, alors encore mineur, attendait entouré de sa famille.

Klopp a raconté que l’entretien ne s’est pas déroulé au sol, comme on pourrait l’imaginer, mais intégralement en vol.

« Nous tournions en rond au-dessus des nuages en dégustant un excellent repas, a expliqué Klopp. Personne ne devait nous voir. »

Finalement, Mbappé n’a pas opté pour Liverpool, préférant rejoindre le Paris Saint-Germain. 

Klopp a conclu son récit sans amertume : « C’était formidable, mais il a fini par atterrir à Paris. »

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    Déception autour de Dembélé : son téléphone est endommagé

    Mbappé n’était pas la seule pépite française que Jürgen Klopp ait tenté de recruter. Le technicien allemand a reconnu avoir aussi négocié avec Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot, deux éléments actuels de l’équipe de France.

    Il a expliqué avoir tenté de convaincre Dembélé alors que celui-ci évoluait encore à Rennes, mais avoir eu l’impression que le joueur « semblait ne même pas savoir qui ils étaient », ce qui l’a poussé à renoncer à cette transaction.

    Il a conclu en précisant que le souvenir le plus marquant de cette soirée restait la chute de son téléphone portable, qui s’était brisé ; il a alors plaisanté en affirmant que c’était « tout ce qu’il avait retiré de cette visite ».

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