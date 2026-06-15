Un retour en Italie est envisageable pour Franck Kessie. Le milieu de terrain ivoirien, qui fêtera ses 30 ans en décembre, pourrait revenir jouer en Serie A, qu’il a quittée en 2022 pour rejoindre Barcelone. Une décision définitive sera prise après la Coupe du monde, que les Éléphants ont bien entamée en battant l’Équateur grâce à un but de Diallo, mais les chances qu’il fasse ses adieux à Al Ahli sont réelles. Depuis les tribunes du stade de Philadelphie, le joueur s’est confié à Sportitalia sur son avenir : « Un retour en Italie ? Bien sûr, c’est possible. Je peux jouer n’importe où, le mercato est ouvert. Je peux rester en Italie ou partir ailleurs, y compris en Arabie. Pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde. »
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Kessie et la piste Juventus : « Un retour en Italie ? Je peux aller n’importe où. »
OFFICIEL : LA DEMANDE ADRESSÉE À LA JUVENTUS
En fin de contrat avec Al Ahli le 30 juin, Kessie a pour l’instant rejeté une offre de prolongation de deux ans, estimée à 24 millions d’euros. Il veut d’abord explorer le marché et privilégier un projet sportif ambitieux. Actuellement en stage aux États-Unis, il démontre qu’il a encore son mot à dire au milieu de terrain et qu’il peut toujours répondre aux exigences du football européen. Ses représentants ont déjà approché la Juventus, réclamant un bail d’au moins deux ans, à 6 millions d’euros nets par saison. La Vieille Dame réfléchit : le fait qu’il soit libre de tout contrat constitue un atout, tout comme l’estime que lui porte Luciano Spalletti, mais le volet financier demeure un élément clé.
DE COMOLLI À CARNEVALI
Selon Tuttosport, Kessie constitue une bonne affaire sur le plan statistique : il se distingue aussi bien dans les données physiques que dans les indicateurs purement sportifs, notamment en tant que meneur de jeu. Ses passes dans le dernier tiers, ses touches dans la surface adverse et les mètres gagnés balle au pied impressionnent. Suivi par Comolli, le dossier pourrait bientôt atterrir sur le bureau de Carnevali. Son profil est étudié avec attention à la Continassa, même si, pour l’instant, ce dossier n’est pas une cible prioritaire.
L'EXPÉRIENCE EN ARABIE SAOUDITE
Arrivé à Al-Ahli en 2023, Kessié s’est rapidement imposé comme un pilier du club saoudien. Avec 26 buts et 15 passes décisives en plus de 100 matchs, il a atteint son apogée en avril dernier en remportant la Ligue des champions asiatique. À 29 ans, il est au sommet de sa carrière et n’a pas connu de problème physique majeur depuis son arrivée en Arabie saoudite. En 2024, il a remporté la Coupe d’Afrique des nations avec la Côte d’Ivoire, avec laquelle il espère briller en Coupe du monde en tant que pièce maîtresse. Hier, il a disputé l’intégralité du match contre l’Équateur.