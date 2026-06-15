Un retour en Italie est envisageable pour Franck Kessie. Le milieu de terrain ivoirien, qui fêtera ses 30 ans en décembre, pourrait revenir jouer en Serie A, qu’il a quittée en 2022 pour rejoindre Barcelone. Une décision définitive sera prise après la Coupe du monde, que les Éléphants ont bien entamée en battant l’Équateur grâce à un but de Diallo, mais les chances qu’il fasse ses adieux à Al Ahli sont réelles. Depuis les tribunes du stade de Philadelphie, le joueur s’est confié à Sportitalia sur son avenir : « Un retour en Italie ? Bien sûr, c’est possible. Je peux jouer n’importe où, le mercato est ouvert. Je peux rester en Italie ou partir ailleurs, y compris en Arabie. Pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde. »