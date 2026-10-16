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Karim Benzema à Lyon ? Son ancien agent révèle que l’ex-star du Real Madrid a « longtemps réfléchi » à un retour aux sources chargé d’émotion
Un rêve d’enfance mis en suspens
Benzema a envisagé un retour chargé d’émotion dans son club formateur, Lyon, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal cet été. Le club français a étudié la possibilité de recruter son ancien joueur formé au club, comme l’a confirmé le directeur général Matthieu Louis-Jean.
L’attaquant de 38 ans a gravi les échelons du centre de formation lyonnais avant de rejoindre le Real Madrid en 2009. Un retour spectaculaire au sein du club rhodanien aurait offert un dernier chapitre empreint de poésie à son illustre carrière.
Cependant, des obligations contractuelles complexes ont empêché l’opération de se concrétiser pendant le mercato estival. Son ancien agent, Djaziri, a désormais révélé pourquoi ce transfert envisagé n’a pas abouti.
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Un obstacle contractuel bloque le retour
Dans un entretien accordé à RMC, Djaziri a expliqué qu’un retour était exclu, même si Benzema y avait longtemps songé. Les engagements plus larges de l’attaquant dans ce pays du Golfe rendaient finalement son départ impossible.
« Il lui était impossible de revenir cet été, car il a un contrat qui le lie au Royaume d’Arabie saoudite, a déclaré Djaziri. Revenir à Lyon, il y a longtemps pensé. C’est sa ville, son équipe, son club. »
Un parcours professionnel particulièrement singulier
Djaziri a souligné à quel point le parcours de Benzema est rare au regard du football moderne. Avant son départ pour l’Arabie saoudite en 2023, l’attaquant expérimenté n’avait joué que pour deux clubs professionnels. Benzema s’est imposé comme un attaquant de classe mondiale à Lyon avant de passer 14 saisons riches en trophées à Madrid.
« Contrairement à beaucoup de joueurs, Karim n’a connu que deux clubs, a ajouté Djaziri. Il est très rare aujourd’hui d’avoir une carrière aussi linéaire. »
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L’attention se tourne ailleurs après une occasion manquée
Alors que le mercato estival est désormais terminé et qu’un transfert à Lyon n’est plus envisageable, Benzema reste sans club. Si son retour de rêve ne s’est pas concrétisé cet été, son attachement au club de sa ville natale reste aussi fort que jamais. Les supporters suivront sans aucun doute de près ses prochaines décisions, alors que sa carrière légendaire approche de son terme.
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