Benzema a envisagé un retour chargé d’émotion dans son club formateur, Lyon, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal cet été. Le club français a étudié la possibilité de recruter son ancien joueur formé au club, comme l’a confirmé le directeur général Matthieu Louis-Jean.

L’attaquant de 38 ans a gravi les échelons du centre de formation lyonnais avant de rejoindre le Real Madrid en 2009. Un retour spectaculaire au sein du club rhodanien aurait offert un dernier chapitre empreint de poésie à son illustre carrière.

Cependant, des obligations contractuelles complexes ont empêché l’opération de se concrétiser pendant le mercato estival. Son ancien agent, Djaziri, a désormais révélé pourquoi ce transfert envisagé n’a pas abouti.