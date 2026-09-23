Kane devant tout le monde, puis Yamal et Mbappé. Kvaratskhelia seulement cinquième : les cotes du Ballon d'Or

Cette année, il y a une nouveauté qui va au-delà du terrain : pour la première fois de ses soixante-dix ans d’histoire, la cérémonie quittera Paris. La cérémonie de la 70e édition aura lieu le 26 octobre 2026 à Londres, et non plus au Théâtre du Châtelet de Paris comme le veut la tradition. Le choix de la capitale anglaise n’est pas anodin : c’est un hommage à Stanley Matthews, le footballeur qui a remporté la toute première édition du prix en 1956. Une manière, pour France Football et l’UEFA, de célébrer l’anniversaire rond du trophée en revenant symboliquement aux origines. Le Ballon d’Or évalue les performances de l’année civile 2025-2026, donc la saison qui vient de s’achever dans les principaux championnats européens pèse autant que LA Coupe du monde, qui est historiquement l’événement capable de bouleverser les pronostics en l’espace de quelques semaines.







