La course au Ballon d’Or 2026 est entrée dans sa phase la plus chaude : le plus grand rendez-vous individuel du football mondial, attribué chaque année par France Football, historique titre de presse sportive français fondé en 1946, organisé depuis 2024 en collaboration avec l’UEFA, récompense le meilleur footballeur de l’année civile sur la base de son éclat individuel, de ses performances avec son équipe et de l’influence exercée sur le jeu.
Kane devant tout le monde, puis Yamal et Mbappé. Kvaratskhelia seulement cinquième : les cotes du Ballon d'Or
Cette année, il y a une nouveauté qui va au-delà du terrain : pour la première fois de ses soixante-dix ans d’histoire, la cérémonie quittera Paris. La cérémonie de la 70e édition aura lieu le 26 octobre 2026 à Londres, et non plus au Théâtre du Châtelet de Paris comme le veut la tradition. Le choix de la capitale anglaise n’est pas anodin : c’est un hommage à Stanley Matthews, le footballeur qui a remporté la toute première édition du prix en 1956. Une manière, pour France Football et l’UEFA, de célébrer l’anniversaire rond du trophée en revenant symboliquement aux origines. Le Ballon d’Or évalue les performances de l’année civile 2025-2026, donc la saison qui vient de s’achever dans les principaux championnats européens pèse autant que LA Coupe du monde, qui est historiquement l’événement capable de bouleverser les pronostics en l’espace de quelques semaines.
Jusqu’en juin, le tableau des cotes racontait une histoire très différente de celle d’aujourd’hui : Mbappé, Haaland et Yamal devançaient tout le monde, avec Messi considéré comme un outsider romantique coté jusqu’à 50 fois la mise. Puis les États-Unis sont arrivés, et la Coupe du monde a fait ce qu’elle fait toujours : elle a rebattu les cartes. Alors que le début des principaux championnats approche désormais à grands pas, les bookmakers ont mis à jour les cotes du vainqueur du Ballon d’Or 2026. Après le succès d’Ousmane Dembélé lors de la précédente édition, les deux principaux favoris cette année, selon les opérateurs, sont Harry Kane et Lamine Yamal.
Les cotes du Ballon d’Or des principaux bookmakers dessinent un duel très équilibré entre Lamine Yamal et Harry Kane pour l’édition 2026 du prestigieux prix individuel. Les opérateurs analysés désignent l’attaquant anglais comme principal favori, grâce à une saison riche en buts et à une Coupe du monde disputée à très haut niveau avec le maillot de l’Angleterre. Le marché, toutefois, ne désigne pas encore un vainqueur annoncé : la course reste plus ouverte que jamais et pourrait rester indécise jusqu’à l’attribution du trophée.
Pour l’instant, l’attaquant anglais bénéficie d’un léger avantage dans les évaluations des opérateurs. Derrière eux, Kylian Mbappé reste en embuscade, proposé entre 6,00 et 7,50. Malgré l’absence de victoire mondiale pour la France, le talent français continue d’être considéré comme l’un des profils les plus crédibles pour le succès final. Dans le groupe des principaux poursuivants figurent aussi Rodri, avec des cotes autour de 5,00, et Lionel Messi, évalué entre 7,50 et 10,00. Plus loin, en revanche, le reste de la concurrence : le tenant du titre Ousmane Dembélé se situe entre 18,00 et 35,00, tandis que Khvicha Kvaratskhelia est proposé en moyenne à 12,00, Fabian Ruiz entre 15,00 et 25,00 et Jude Bellingham entre 35,00 et 50,00. Encore plus décroché, Erling Haaland, dont la cote à 50,00 le place actuellement dans le rôle d’outsider.
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