Juventus, Zhegrova non convoqué et sur le départ : la Lazio et Al-Ittihad sont là

Juventus, prise de renseignements d’Al-Ittihad pour Edon Zhegrova, qui n’est toutefois pas le seul profil présent sur la liste du club saoudien. C’est ce qu’écrit Romeo Agresti, qui fait état de l’intérêt du club de Djeddah pour l’international kosovar né en 1999, qui n’a aujourd’hui pas été convoqué par Luciano Spalletti pour le match de ce soir contre Parme à l’Allianz Stadium.
Pour le couloir droit de l’attaque, rappelons qu’il y a aussi la Lazio. Selon La Gazzetta dello Sport, le nom en tête des évaluations de la direction laziale est justement celui de Zhegrova, identifié comme une possible alternative à Gustav Isaksen et, si nécessaire, comme solution sur l’aile opposée pour Mattia Zaccagni.