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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, Zhegrova non convoqué et sur le départ : la Lazio et Al-Ittihad sont là

Juventus FC
Mercato
Lazio Rome
Al Ittihad
E. Zhegrova

Pour le Kosovar, le moment du départ de la Continassa se rapproche.

Juventus, prise de renseignements d’Al-Ittihad pour Edon Zhegrova, qui n’est toutefois pas le seul profil présent sur la liste du club saoudien. C’est ce qu’écrit Romeo Agresti, qui fait état de l’intérêt du club de Djeddah pour l’international kosovar né en 1999, qui n’a aujourd’hui pas été convoqué par Luciano Spalletti pour le match de ce soir contre Parme à l’Allianz Stadium.


Pour le couloir droit de l’attaque, rappelons qu’il y a aussi la Lazio. Selon La Gazzetta dello Sport, le nom en tête des évaluations de la direction laziale est justement celui de Zhegrova, identifié comme une possible alternative à Gustav Isaksen et, si nécessaire, comme solution sur l’aile opposée pour Mattia Zaccagni.

  • LA LAZIO

    L’opération pourrait être structurée sous la forme d’un prêt sans obligation d’achat, une solution qui aurait déjà reçu l’aval de la Juventus. Pour rendre l’affaire compatible avec les paramètres de la Lazio, il y a aussi le salaire du Kosovar de 27 ans, établi autour de 2,5 millions d’euros.


    Zhegrova, gaucher naturel et habile dans le un-contre-un, pourrait ainsi représenter un élément supplémentaire pour compléter le secteur offensif. Son éventuelle arrivée pourrait coïncider avec le dernier renfort dans le secteur offensif, également à la lumière de la concurrence croissante autour de Harder.


    La connaissance déjà acquise du football italien pousse également vers le profil de l’ailier kosovar : 20 apparitions la saison dernière, y compris celle de dimanche à Frosinone, lors de la première journée de championnat, quand il est entré en seconde période à la place de Conceicao. La Lazio reste donc à l’affût. Avant de passer à l’action pour Zhegrova, le club romain devra toutefois finaliser un départ en attaque. Une fois de la place libérée dans le secteur, l’assaut pourra être lancé pour l’ailier de la Juventus.


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