Juventus, Zhegrova non convoqué et sur le départ : la Lazio et Al-Ittihad sont là

L’opération pourrait être structurée sous la forme d’un prêt sans obligation d’achat, une solution qui aurait déjà reçu l’aval de la Juventus. Pour rendre l’affaire compatible avec les paramètres de la Lazio, il y a aussi le salaire du Kosovar de 27 ans, établi autour de 2,5 millions d’euros.





Zhegrova, gaucher naturel et habile dans le un-contre-un, pourrait ainsi représenter un élément supplémentaire pour compléter le secteur offensif. Son éventuelle arrivée pourrait coïncider avec le dernier renfort dans le secteur offensif, également à la lumière de la concurrence croissante autour de Harder.





La connaissance déjà acquise du football italien pousse également vers le profil de l’ailier kosovar : 20 apparitions la saison dernière, y compris celle de dimanche à Frosinone, lors de la première journée de championnat, quand il est entré en seconde période à la place de Conceicao. La Lazio reste donc à l’affût. Avant de passer à l’action pour Zhegrova, le club romain devra toutefois finaliser un départ en attaque. Une fois de la place libérée dans le secteur, l’assaut pourra être lancé pour l’ailier de la Juventus.



