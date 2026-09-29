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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus, un déficit d’environ 60 millions au bilan : priorité à la réduction des coûts, fini les augmentations de capital de la part d’Elkann

Juventus FC

Le bilan de la Juventus reste sous pression. L’absence de recettes liées à la Ligue des champions et la baisse du player trading pèsent.

La fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre sont, historiquement, le moment le plus délicat de l’année sur le plan économique et financier. Les clubs doivent en effet gérer la clôture et l’approbation des bilans arrêtés au 30 juin et qui reflètent l’état de santé des sociétés elles-mêmes en vue de l’avenir.

Et cette année encore, du côté de la Juventus, il y aura un nouveau directeur général à la tête de ce processus, avec Giovanni Carnevali qui, plus que jamais, devra faire comprendre quelle est la ligne directrice qui lui a été fixée par l’actionnariat dans la gestion du club. Selon ce que rapporte Tuttosport, la base de départ ne sera pas simple à gérer puisque, même s’il ne s’agit que d’une estimation, le déficit au bilan devrait s’établir à des chiffres importants.


  • Rouge d’environ 60 millions

    Par rapport à l’exercice 2023-2024, bouclé sur un trou de 199 millions, les comptes sont évidemment en amélioration, mais le déficit qui sera enregistré dans ce bilan 2025/2026 ne sera pas limité.

    La confirmation des -60 millions d’euros (la fourchette va de -58 à -63 millions) de la saison passée se profile en effet, un coup d’arrêt au projet de retour à l’équilibre prévu par la propriété dans le plan stratégique dont l’échéance était initialement fixée à 2026, mais déjà prolongée et repoussée à plusieurs reprises.

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  • Fin des augmentations de capital

    Selon Tuttosport, en effet, l’actionnariat a mis un frein à la volonté d’apporter et d’injecter des liquidités dans les comptes. La dernière augmentation de capital remonte à 2025, et c’est la 4e ces dernières années après celles de 2019, 2021 et 2023.


    En substance, John Elkann a mis la main à la poche pour assainir les comptes de la Juventus une fois tous les deux ans au cours des sept dernières années et, à ce jour, il n’y a plus la volonté de procéder à une nouvelle recapitalisation.

  • Fair-play de l’UEFA et objectif de réduction des coûts

    Pourquoi les comptes sont-ils autant dans le rouge ? Évidemment, les résultats sur le terrain pèsent, tout comme les accords commerciaux et surtout la baisse au poste Player Trading (plus-values et cessions), mais ce qui inquiète le plus, c’est la perspective future pour la saison prochaine.


    Sur les comptes 2026/27 pèseront l’absence de qualification pour la Ligue des champions et les revenus qui y sont liés, mais aussi l’amende potentielle (et la provision qui en découle) pour la violation de la Football Earnings Rule avec l’UEFA, pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros.


    En substance, il sera demandé à Carnevali de continuer à réduire les coûts (-20 millions par rapport à 2024/25 déjà dans ce bilan), mais aussi de compenser les revenus manquants. Étaler des coûts importants d’amortissements et de salaires sera l’une des priorités, mais pas la seule. Se requalifier pour la prochaine Ligue des champions sera en effet encore plus important.


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