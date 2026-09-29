La fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre sont, historiquement, le moment le plus délicat de l’année sur le plan économique et financier. Les clubs doivent en effet gérer la clôture et l’approbation des bilans arrêtés au 30 juin et qui reflètent l’état de santé des sociétés elles-mêmes en vue de l’avenir.

Et cette année encore, du côté de la Juventus, il y aura un nouveau directeur général à la tête de ce processus, avec Giovanni Carnevali qui, plus que jamais, devra faire comprendre quelle est la ligne directrice qui lui a été fixée par l’actionnariat dans la gestion du club. Selon ce que rapporte Tuttosport, la base de départ ne sera pas simple à gérer puisque, même s’il ne s’agit que d’une estimation, le déficit au bilan devrait s’établir à des chiffres importants.



