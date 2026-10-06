Juventus, Thuram va à Lyon pour soigner son genou : comment il va et quand il reviendra sur les terrains

La Juventus n’a en réalité jamais vraiment eu Khephren Thuram à sa disposition en ce début de saison. Le milieu de terrain français a commencé l’été avec un grave problème au genou, qui l’a conduit à se faire opérer le 3 septembre 2026.

Le processus de récupération progresse rapidement, mais selon Sky Sport, les prochaines étapes ne se dérouleront pas à la Continassa, mais à Lyon, où il a été opéré. Et les délais de récupération et de retour sur les terrains dépendront précisément de ce « voyage » forcé.







