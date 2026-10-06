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Thuram JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus, Thuram va à Lyon pour soigner son genou : comment il va et quand il reviendra sur les terrains

Juventus FC
K. Thuram-Ulien

Le milieu de terrain français achèvera sa convalescence après son opération du genou loin de Turin.

La Juventus n’a en réalité jamais vraiment eu Khephren Thuram à sa disposition en ce début de saison. Le milieu de terrain français a commencé l’été avec un grave problème au genou, qui l’a conduit à se faire opérer le 3 septembre 2026.

Le processus de récupération progresse rapidement, mais selon Sky Sport, les prochaines étapes ne se dérouleront pas à la Continassa, mais à Lyon, où il a été opéré. Et les délais de récupération et de retour sur les terrains dépendront précisément de ce « voyage » forcé.



  • Qu’a-t-il eu ?

    Thuram a été contraint de recourir à une intervention chirurgicale pour traiter le syndrome fémoro-patellaire, une chondropathie du genou droit, qui ne lui permettait en fait pas de s’entraîner sans ressentir de douleur ou sans que son genou ne gonfle. L’intervention a été réalisée à Lyon, en France, par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à l’Hôpital Privé Jean Mermoz et s’est déroulée au mieux.

  • DEUX SEMAINES À LYON

    Le post-opération de Thuram s’est bien passée et, pour cette raison, la première phase du processus de rééducation va désormais commencer. Selon Sky Sport, elle durera deux semaines et se déroulera justement à Lyon, sous la direction du docteur Bertrand Sonnery-Cottet

  • Quand peut-il revenir

    Au terme de ces deux semaines, Thuram reviendra à Turin et entamera à partir de là un programme plus important en vue de son retour à l’activité compétitive et de sa réathlétisation. Cela prendra du temps et, par conséquent, le retour sur les terrains du Français n’interviendra certainement pas avant janvier 2027. Le processus reste en évolution et, par conséquent, beaucoup dépendra de la manière dont le Français réagira aux thérapies. La Juventus fera preuve de la plus grande prudence possible et, par conséquent, le retour sur les terrains pourrait même être légèrement repoussé aux premiers mois de 2027.

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