La Juventus n'a aucune intention de brader Nico Gonzalez, que Luciano Spalletti considère comme un élément clé du projet technique bianconero. Selon Tuttosport, ce paramètre guide la stratégie du club et explique pourquoi la Vieille Dame n'envisage des offres que au prix fort, sans rabais. Pour Spalletti, il ne s'agit pas d'un joueur sacrificable, mais d'un atout àvaloriser.





Il ne figure pas parmi les nombreux joueurs en surnombre du groupe. Et s’il reste à la Continassa, l’entraîneur toscan se dit prêt à le mettre en valeur. C’est pourquoi la Juve maintient ses exigences : il faudra débourser au moins 27 à 28 millions pour l’acquérir.



