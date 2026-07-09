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Gianluca Minchiotti

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Juventus : Spalletti veut Nico Gonzalez, mais Carnevali joue la carte de la patience et refuse de le braquer à n’importe quel prix

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Mercato
N. Gonzalez
Atlético Madrid

Les négociations avec l’Atlético Madrid sont au point mort : les Bianconeri maintiennent leurs exigences et jouent la montre.

La Juventus n'a aucune intention de brader Nico Gonzalez, que Luciano Spalletti considère comme un élément clé du projet technique bianconero. Selon Tuttosport, ce paramètre guide la stratégie du club et explique pourquoi la Vieille Dame n'envisage des offres que au prix fort, sans rabais. Pour Spalletti, il ne s'agit pas d'un joueur sacrificable, mais d'un atout àvaloriser.


Il ne figure pas parmi les nombreux joueurs en surnombre du groupe. Et s’il reste à la Continassa, l’entraîneur toscan se dit prêt à le mettre en valeur. C’est pourquoi la Juve maintient ses exigences : il faudra débourser au moins 27 à 28 millions pour l’acquérir.


  • L’Atlético de Madrid reste en pole position pour Nico González, qui apprécie toujours la perspective de retrouver Diego Pablo Simeone. Pourtant, les discussions entre les deux clubs ont marqué le pas. La raison est simple : la direction bianconera refuse de céder, ne serait-ce que d’une partie, à la valeur qu’elle accorde à son attaquant argentin. Cette position se trouve confortée par les performances actuelles de l’attaquant à la Coupe du monde, une vitrine qui fait généralement flamber les prix. Selon le quotidien turinois, la Juventus de Giovanni Carnevali est convaincue que les prestations de l’ancien joueur de la Fiorentina pourraient attirer d’autres prétendants et préfère donc patienter plutôt que de conclure une opération à la baisse.


    En substance, si une offre jugée satisfaisante est faite, le club envisagera son transfert. Dans le cas contraire, Spalletti pourra compter sur un joueur qu’il estime profondément et qu’il considère comme parfaitement adapté à sa conception du football.



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