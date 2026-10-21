La Juventus s’est entraînée ce matin à la Continassa en vue du match contre Rennes, prévu demain à l’Allianz Stadium et comptant pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Luciano Spalletti a fait disputer un petit match d’entraînement à son groupe et a aligné une défense à trois et une défense à quatre.
Getty Images
Traduit par
Juventus : Spalletti teste une défense à trois et à quatre. Six absents
Comme le rapporte TuttoJuve.com, avant de commencer le toro, il y a eu des applaudissements pour Domenichini, l'adjoint de Spalletti, qui fête aujourd'hui son anniversaire.
Les joueurs blessés Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara et Ekhator n'ont pas participé à l'entraînement.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles