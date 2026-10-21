Comme le rapporte TuttoJuve.com, avant de commencer le toro, il y a eu des applaudissements pour Domenichini, l'adjoint de Spalletti, qui fête aujourd'hui son anniversaire.





Les joueurs blessés Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara et Ekhator n'ont pas participé à l'entraînement.



