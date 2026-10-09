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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
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Juventus : Romano est la grande priorité pour janvier, Carnevali appelle Giulini pour devancer l’Inter

Cagliari
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Cagliari, Romano est un talent en plein essor : duel serré entre la Juventus et l’Inter pour le joueur né en 2006

La Juventus est sortie du bois pour Alessandro Romano. Un premier mouvement qui acte le début des négociations avec Cagliari pour le joueur né en 2006 : Giovanni Carnevali a eu un couple de contacts téléphoniques avec Tommaso Giulini pour obtenir des informations détaillées sur le milieu de terrain qui a fait ses débuts avec l’équipe d’Italie sous les ordres du sélectionneur Roberto Mancini.


Le plan de la Vieille Dame est clair : tenter d’anticiper la concurrence, italienne et étrangère, en janvier. Carneveli veut devancer l’Inter sur ce joueur et a fait part à Cagliari de son fort intérêt pour l’ancien joueur de la Roma. La Juventus voit en Roma le milieu de terrain qu’elle recherche depuis longtemps, à savoir celui qui sait dicter le tempo du jeu avec qualité et avec une marge de progression encore importante.

  • LA COMPOSITION DE CAGLIARI

    La moitié de l’Italie le voulait après son excellente saison, sur le plan personnel, avec Spezia mais au final, Cagliari a été habile en s’assurant Romano pour 6,5 millions d’euros plus des bonus. Une intuition gagnante qui a offert à Cagliari un patrimoine technique et économique que Giulini et Pisacane veulent valoriser au maximum. L’idée du patron du club sarde serait de commencer à écouter d’éventuelles offres pour Romano seulement à partir de l’été prochain, tandis que la Juventus veut boucler le coup dès janvier et prépare un chèque de 23 à 25 millions d’euros. Cela suffira-t-il ? Probablement pas, mais la Vieille Dame est sérieuse et veut aller jusqu’au bout.

  • L’Inter pour juin

    L’Inter a été la première équipe italienne à contacter Cagliari et l’agent du joueur pour obtenir un rapport complet sur Romano et sur les éventuelles conditions de départ : l’intérêt de l’Inter est absolument concret, mais dans l’optique de la saison prochaine. Baccin et l’équipe du mercato de l’Inter veulent d’abord comprendre quel sera l’avenir de Calhanoglu et de Stankovic avant de passer à l’attaque pour Romano. Ces derniers jours, le nom de Romano a également été associé à l’AC Milan mais, à l’heure actuelle, le club milanais n’a entamé aucun type de discussion avec le clan du milieu de terrain italien : le profil plaît assurément, mais le Diavolo évalue une longue liste de profils utiles pour renforcer son secteur au milieu de terrain.

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