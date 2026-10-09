La Juventus est sortie du bois pour Alessandro Romano. Un premier mouvement qui acte le début des négociations avec Cagliari pour le joueur né en 2006 : Giovanni Carnevali a eu un couple de contacts téléphoniques avec Tommaso Giulini pour obtenir des informations détaillées sur le milieu de terrain qui a fait ses débuts avec l’équipe d’Italie sous les ordres du sélectionneur Roberto Mancini.





Le plan de la Vieille Dame est clair : tenter d’anticiper la concurrence, italienne et étrangère, en janvier. Carneveli veut devancer l’Inter sur ce joueur et a fait part à Cagliari de son fort intérêt pour l’ancien joueur de la Roma. La Juventus voit en Roma le milieu de terrain qu’elle recherche depuis longtemps, à savoir celui qui sait dicter le tempo du jeu avec qualité et avec une marge de progression encore importante.