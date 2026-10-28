Andrea Cambiaso retrouve la forme, mais son avenir à la Juventus reste sous pression. D’un côté, les rumeurs sur l’intérêt de clubs étrangers, dont le FC Barcelone, toujours à l’affût ; de l’autre, sa place centrale auprès de Luciano Spalletti est loin d’être garantie.

C’est dans ce contexte, rapporte Tuttosport, que la Juventus a commencé à considérer comme une priorité, en vue du mercato de janvier, le recrutement d’un renfort sur le côté gauche. Et trois profils figurent déjà sur les tablettes de Massara et Carnevali.



