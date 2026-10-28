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David RaumGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : priorité à un renfort sur le côté gauche, trois noms pour Spalletti

Juventus FC
A. Cambiaso
D. Raum
T. Mitchell
M. Nagida

La Juventus a fait son choix : elle investira sur les côtés en janvier.

Andrea Cambiaso retrouve la forme, mais son avenir à la Juventus reste sous pression. D’un côté, les rumeurs sur l’intérêt de clubs étrangers, dont le FC Barcelone, toujours à l’affût ; de l’autre, sa place centrale auprès de Luciano Spalletti est loin d’être garantie.

C’est dans ce contexte, rapporte Tuttosport, que la Juventus a commencé à considérer comme une priorité, en vue du mercato de janvier, le recrutement d’un renfort sur le côté gauche. Et trois profils figurent déjà sur les tablettes de Massara et Carnevali.


  • NAGIDA PREMIER NOM

    La piste la plus accessible est celle de Mahamadou Aboubakar Nagida, joueur de couloir né en 2005 et international camerounais sous contrat avec Rennes.

    Gaucher, il compte 11 apparitions, un but et une passe décisive à son actif. Il a également joué un rôle de premier plan lors du face-à-face de Ligue Europa contre la Juventus.

    Pourquoi est-ce la piste la plus accessible ? Parce qu’il a les mêmes agents que Khephren Thuram et Jeremie Boga, déjà sous contrat avec la Juventus.

  • MITCHELL

    Tyrick Mitchell est un nom qui revient, puisqu’il figure depuis longtemps sur les tablettes des responsables du mercato de la Juventus. Il est l’un des piliers de Crystal Palace, club qu’il a rejoint en 2016 et où il a effectué toute sa formation chez les jeunes.

    Il peut jouer aussi bien comme latéral dans une défense à quatre que sur tout le couloir et son contrat expire le 30 juin 2027, ce qui repousserait toutefois la possibilité de le recruter libre à l’été prochain.

  • RAUM

    Le contrat du latéral allemand David Raum, né en 1998 et joueur du RB Leipzig, expire lui aussi le 30 juin 2027. International allemand, il est davantage un pur latéral de défense à quatre. Contrairement au cas Mitchell, Leipzig est un club qui a tendance à vendre. Cette échéance en fin de saison pourrait faciliter un transfert dès janvier entre deux clubs qui ont déjà conclu plusieurs affaires par le passé.

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