Une possibilité, pas une priorité. Mais aussi un signal important : tu es précieux, mais pas intransférable. La Juventus n'a pas officiellement mis Pierre Kalulu sur le marché, mais en cas de bonne offre, elle pourrait décider de le céder. Selon Tuttosport, l’ancien Milanais, l’un des meilleurs Bianconeri de la saison écoulée, pourrait partir pour 50 millions d’euros. Un montant clair, communiqué par la direction de la Continassa aux clubs de Premier League qui ont déjà sondé le terrain.
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Juventus : Pierre Kalulu pourrait être transféré ; le prix demandé s'élève à 50 millions d'euros
PRIORITÉ : LES DÉPARTS DE THURAM ET BREMER
L’arrivée surprise de Celik, arraché à la Roma alors que le club italien s’apprêtait à prolonger son contrat, ne traduit pas un désir de se séparer de Kalulu. Toutefois, la Juventus doit impérativement générer des liquidités pour offrir à Spalletti les renforts capables de franchir un cap. Le principe est simple : vendre pour acheter. Pour l’instant, plusieurs joueurs ont fait leurs valises sans pour autant avoir réservé leur billet pour une autre destination. Avant d’écouter les offres pour Kalulu, la direction turinoise veut d’abord tenter de céder Bremer et, surtout, Thuram, actuellement à l’infirmerie pour un problème musculaire. Si aucun départ ne se concrétise, la Vieille Dame n’aura d’autre choix que de monétiser l’ancien Milanais, auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 92 matchs sous le maillot bianconero.
Combien a coûté Kalulu ?
En juin 2025, la Juventus a racheté Kalulu au Milan pour 14,3 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 0,3 million de frais annexes et un bonus maximal de 3 millions. Le joueur est lié aux Bianconeri par un contrat courant jusqu’en 2029, rémunéré 2,4 millions d’euros nets par saison, plus des primes. Son coût annuel, salaire et amortissement inclus, atteint 6,72 M€. Le céder pour 50 M€ permettrait d’engranger une plus-value substantielle.
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