Juventus : Pierre Kalulu pourrait être transféré ; le prix demandé s'élève à 50 millions d'euros

L’arrivée surprise de Celik, arraché à la Roma alors que le club italien s’apprêtait à prolonger son contrat, ne traduit pas un désir de se séparer de Kalulu. Toutefois, la Juventus doit impérativement générer des liquidités pour offrir à Spalletti les renforts capables de franchir un cap. Le principe est simple : vendre pour acheter. Pour l’instant, plusieurs joueurs ont fait leurs valises sans pour autant avoir réservé leur billet pour une autre destination. Avant d’écouter les offres pour Kalulu, la direction turinoise veut d’abord tenter de céder Bremer et, surtout, Thuram, actuellement à l’infirmerie pour un problème musculaire. Si aucun départ ne se concrétise, la Vieille Dame n’aura d’autre choix que de monétiser l’ancien Milanais, auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 92 matchs sous le maillot bianconero.



