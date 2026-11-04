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McKennie JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : McKennie s’entraîne, le point sur son état de santé et celui de Cabal et Celik

Juventus FC
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Alkmaar vs Juventus FC
Alkmaar
W. McKennie

Entraînement à la Continassa avant le match de Ligue Europa de demain sur le terrain de l’AZ Alkmaar.

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05 nov. 2026

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Du côté de la Juventus, entraînement matinal à la Continassa avant le match de demain sur le terrain de l'AZ Alkmaar, comptant pour la quatrième journée de Ligue Europa. Les bonnes nouvelles concernent Weston McKennie et Juan Cabal, sortis diminués du match remporté dimanche face au Napoli. Tous deux ont rejoint le groupe après avoir effectué la première partie de la séance à l'écart.

Pour Cabal, qui avait souffert de crampes face au Napoli, il ne devrait pas y avoir de problème pour le déplacement aux Pays-Bas. Concernant McKennie, sorti à la 45e minute face au Napoli en raison d'une fatigue, Luciano Spalletti devra décider s'il préfère le ménager par précaution contre l'AZ, en vue du déplacement de dimanche sur le terrain de la Fiorentina.

  • Quant aux autres joueurs disponibles, Zeki Celik s’est entraîné à part, tandis que Elimoghale, Pagnucco, Merola et Owusu ont été intégrés à l’équipe première.

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