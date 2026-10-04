La véritable déception aux yeux de la direction d’INEOS a jusqu’ici été Benjamin Sesko. L’attaquant slovène a été payé près de 80 millions d’euros pour être acheté à Leipzig à l’été 2025, alors que la moitié de l’Europe avait des vues sur lui (il y avait aussi le Milan). Son bilan en ce début de saison est de 2 buts en 6 matches, mais seulement 1 en championnat lors du 2-2 contre Everton.

Cet été, Newcastle et Barcelone avaient bougé pour lui, mais le choix avait alors été de le retenir à Old Trafford. Selon TeamTalk, les plans ont aujourd’hui changé, avec Manchester United qui sonde déjà le marché à la recherche d’un remplaçant et qui voudrait encaisser pas moins de 75 millions en cas de départ définitif de Sesko.

Parmi les clubs intéressés par le Slovène, mais pour l’instant uniquement sous la forme d’un prêt, éventuellement avec option d’achat, il y a la Juventus qui, sauf surprise, ne pourra pas lever l’option pour Woltemade en fin de saison et cherche un avant-centre plus physique à associer à l’Allemand et Kolo Muani.