La saison de Manchester United n’a assurément pas commencé comme tout le monde l’espérait. La gestion de Michael Carrick à la fin de la saison dernière avait permis aux Red Devils de retrouver la Ligue des champions, mais le début de cet exercice, avec une seule victoire en 5 matches de Premier League, l’élimination en Carabao Cup et pour seul vrai succès convaincant celui du coup d’envoi européen, a replongé le club dans les craintes et les doutes du passé.
C’est évidemment l’attaque qui se retrouve pointée du doigt, le seul secteur à ne pas avoir été réellement bouleversé durant l’été, mais qui pourrait toutefois changer complètement de visage lors du prochain mercato hivernal. Benjamin Sesko comme Joshua Zirkzee sont en effet sur le marché et peuvent être cédés.