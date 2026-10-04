Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : Manchester United fixe le prix pour Sesko et Zirkzee

Juventus FC
Manchester United
J. Zirkzee
B. Sesko
J. Mateta
Milan AC

Les deux attaquants sont sur le départ de Manchester United, qui veut déjà encaisser dès janvier.

La saison de Manchester United n’a assurément pas commencé comme tout le monde l’espérait. La gestion de Michael Carrick à la fin de la saison dernière avait permis aux Red Devils de retrouver la Ligue des champions, mais le début de cet exercice, avec une seule victoire en 5 matches de Premier League, l’élimination en Carabao Cup et pour seul vrai succès convaincant celui du coup d’envoi européen, a replongé le club dans les craintes et les doutes du passé.

C’est évidemment l’attaque qui se retrouve pointée du doigt, le seul secteur à ne pas avoir été réellement bouleversé durant l’été, mais qui pourrait toutefois changer complètement de visage lors du prochain mercato hivernal. Benjamin Sesko comme Joshua Zirkzee sont en effet sur le marché et peuvent être cédés.

  • Prix élevé pour Sesko

    La véritable déception aux yeux de la direction d’INEOS a jusqu’ici été Benjamin Sesko. L’attaquant slovène a été payé près de 80 millions d’euros pour être acheté à Leipzig à l’été 2025, alors que la moitié de l’Europe avait des vues sur lui (il y avait aussi le Milan). Son bilan en ce début de saison est de 2 buts en 6 matches, mais seulement 1 en championnat lors du 2-2 contre Everton.

    Cet été, Newcastle et Barcelone avaient bougé pour lui, mais le choix avait alors été de le retenir à Old Trafford. Selon TeamTalk, les plans ont aujourd’hui changé, avec Manchester United qui sonde déjà le marché à la recherche d’un remplaçant et qui voudrait encaisser pas moins de 75 millions en cas de départ définitif de Sesko.

    Parmi les clubs intéressés par le Slovène, mais pour l’instant uniquement sous la forme d’un prêt, éventuellement avec option d’achat, il y a la Juventus qui, sauf surprise, ne pourra pas lever l’option pour Woltemade en fin de saison et cherche un avant-centre plus physique à associer à l’Allemand et Kolo Muani.

  • Zirkzee : chiffres low cost

    Les plus de 42 millions d’euros investis il y a désormais près de deux ans pour faire venir Joshua Zirkzee de Bologne à Manchester ne portent pas leurs fruits non plus et, contrairement au Slovène, son temps de jeu s’est jusqu’ici réduit à seulement 70 minutes au total, sans le moindre but au compteur.

    La Juventus avait longuement réfléchi avant de passer à l’action pour Woltemade et, comme indiqué, cherche un buteur aux caractéristiques différentes, mais les excellentes relations entre Massara et son entourage laissent forcément une porte ouverte à la Juventus.

    Selon le The Sun, le montant réclamé pour céder le Néerlandais est d’environ 20 à 25 millions d’euros, une somme abordable aussi pour les clubs italiens et qui attise la convoitise de Crystal Palace, qui pourrait en revanche céder Mateta en janvier (ancienne cible de l’AC Milan et de la Juventus), sur lequel se trouve justement Manchester United.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google