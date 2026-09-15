La Juventus devra, lors du prochain mercato hivernal de janvier, tenter de régler les différents problèmes restés sans solution dans l’effectif construit cet été pour Luciano Spalletti, mais elle devra le faire en faisant de nécessité vertu sur le plan économico-financier.
Sans ventes importantes, il faudra saisir les opportunités que le marché offrira dans tous les secteurs et, pour tenter de résoudre le problème offensif auquel l’entraîneur toscan est confronté, la Juventus suit de près un potentiel indésirable de très haut niveau à Arsenal : Noni Madueke.