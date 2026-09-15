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Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus : Madueke dans le viseur. Arsenal pense à un prêt en janvier, avec une rivale sur le coup

Juventus FC
N. Madueke
Arsenal
Atlético Madrid

Les Gunners envisagent un départ afin de ne pas faire perdre de temps de jeu à l’ailier anglais.

La Juventus devra, lors du prochain mercato hivernal de janvier, tenter de régler les différents problèmes restés sans solution dans l’effectif construit cet été pour Luciano Spalletti, mais elle devra le faire en faisant de nécessité vertu sur le plan économico-financier.


Sans ventes importantes, il faudra saisir les opportunités que le marché offrira dans tous les secteurs et, pour tenter de résoudre le problème offensif auquel l’entraîneur toscan est confronté, la Juventus suit de près un potentiel indésirable de très haut niveau à Arsenal : Noni Madueke.


  • Peut partir en prêt

    Selon CaughtOffside en Angleterre, Madueke est aujourd’hui considéré à tous égards comme un remplaçant dans la rotation de Mikel Arteta. Depuis le début de la saison, il n’avait jusque-là cumulé que 4 apparitions sur les 6 matches disputés par Arsenal, pour un total de seulement 100 minutes, dont une d’une seule minute lors du derby contre Chelsea.

    Lors du match de Carabao Cup contre Ipswich, Arteta a choisi de le titulariser dans le large turnover effectué, et l’Anglais a répondu présent en inscrivant le but du 2-0.

    Pour éviter de trop le dévaluer, avec un long contrat qui expire le 30 juin 2030, Arsenal pense à un prêt à conclure en janvier, vers un club capable de lui offrir une continuité de temps de jeu à haut niveau, également en Europe.

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  • La Juve n’est pas seule

    Madueke est en réalité un ailier offensif , un poste où la Juventus est extrêmement bien fournie avec Conceiçao et Zhegrova, mais avec l’idée de transformer Nico Gonzalez en faux 9 et la possibilité que le Kosovare lui-même puisse aussi partir, l’idée d’ajouter un joueur aussi important pour un montant limité ne doit pas être sous-estimée.

    La Juventus surveille sa situation, mais ce n’est certainement pas le seul club intéressé par l’ancien joueur de Chelsea. L’Atlético de Madrid est lui aussi en effet fortement intéressé par un éventuel prêt, surtout si une ouverture venait réellement de Londres, y compris sur l’insertion d’une option d’achat qui ne serait pas à des montants « de Premier League ».

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