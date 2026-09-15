Selon CaughtOffside en Angleterre, Madueke est aujourd’hui considéré à tous égards comme un remplaçant dans la rotation de Mikel Arteta. Depuis le début de la saison, il n’avait jusque-là cumulé que 4 apparitions sur les 6 matches disputés par Arsenal, pour un total de seulement 100 minutes, dont une d’une seule minute lors du derby contre Chelsea.

Lors du match de Carabao Cup contre Ipswich, Arteta a choisi de le titulariser dans le large turnover effectué, et l’Anglais a répondu présent en inscrivant le but du 2-0.

Pour éviter de trop le dévaluer, avec un long contrat qui expire le 30 juin 2030, Arsenal pense à un prêt à conclure en janvier, vers un club capable de lui offrir une continuité de temps de jeu à haut niveau, également en Europe.