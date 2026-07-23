Des jours décisifs pour l'avenir de Loïs Openda. L'attaquant de la Juventus est sur le point de quitter Turin, où il n'aura plus sa place l'année prochaine. Depuis son arrivée, Spalletti lui a donné plus d'une chance que le Belge n'a pas su saisir, se retrouvant ainsi tout en bas de la hiérarchie établie par l'entraîneur de la Juventus. Refuser tout départ pour conserver son salaire d’environ 4 millions d’euros nets par an risquerait de l’enfermer dans un nouveau exercice sur le banc. Un départ est donc la solution la plus pertinente pour relancer sa carrière, d’autant plus à l’aune de la nouvelle ère que s’apprête à ouvrir la Belgique avec van Bommel aux commandes.
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Juventus : Loïs Openda en route pour Lyon ; les derniers détails financiers restent à définir
Lyon prend l'avantage sur Lens et Crystal Palace
Openda a pris sa décision : il quittera la Juventus, très probablement après le match amical en Belgique contre le Standard de Liège. En raison de la blessure de la dernière recrue, Jeff Ekhator, Spalletti manque d'effectifs offensifs ; l'attaquant jouera samedi, puis, dès lundi, ilpourrait faire ses valises pour rejoindre un nouveau club. Selon des informations en provenance de France, confirmées par La Gazzetta dello Sport, l’attaquant belge serait sur le point d’accepter l’OL, devançant Crystal Palace et Lens dans la course à sa signature. L’opération prendrait la forme d’un prêt payant avec option d’achat, aucun club n’étant disposé à payer les 40 millions d’euros réclamés par la Juventus. Reste à savoir si la Juventus participera au financement du salaire, qui s’élève à 7,4 millions d’euros bruts, ou si Lyon assumera la totalité de cette somme. Une hypothèse peu probable, Tolisso étant déjà le joueur le mieux payé de l’effectif avec 5,4 millions d’euros bruts par saison.
PRÊT POUR LA LIGUE DES CHAMPIONS
Openda devrait revenir en France, où il s'est illustré en 2022-2023 sous les couleurs du RC Lens (21 buts en Ligue 1). Il souhaite retrouver un championnat et un environnement familiers, ainsi qu'un club et un entraîneur capables de le mettre en valeur et de lui accorder leur confiance. Fonseca s’est déjà entretenu avec lui et espère pouvoir compter sur lui dès lundi, à un peu plus d’une semaine du troisième tour de qualification de la Ligue des champions contre le Sparta Prague (match aller en République tchèque le 4 août, match retour en France le 11 août).
Quel a été le coût pour la Juventus ?
Openda a atterri à Turin le dernier jour du mercato estival 2025, après que Damien Comolli n’ait pas réussi à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain concernant Kolo Muani. Le Belge arrive en provenance de Leipzig pour un montant total de 43,9 millions d’euros, incluant le prêt et l’option d’achat obligatoire, et percevra un salaire brut de 7,4 millions d’euros. Son contrat avec la Juventus expire en 2030.
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