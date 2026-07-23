Juventus : Loïs Openda en route pour Lyon ; les derniers détails financiers restent à définir

Openda a pris sa décision : il quittera la Juventus, très probablement après le match amical en Belgique contre le Standard de Liège. En raison de la blessure de la dernière recrue, Jeff Ekhator, Spalletti manque d'effectifs offensifs ; l'attaquant jouera samedi, puis, dès lundi, ilpourrait faire ses valises pour rejoindre un nouveau club. Selon des informations en provenance de France, confirmées par La Gazzetta dello Sport, l’attaquant belge serait sur le point d’accepter l’OL, devançant Crystal Palace et Lens dans la course à sa signature. L’opération prendrait la forme d’un prêt payant avec option d’achat, aucun club n’étant disposé à payer les 40 millions d’euros réclamés par la Juventus. Reste à savoir si la Juventus participera au financement du salaire, qui s’élève à 7,4 millions d’euros bruts, ou si Lyon assumera la totalité de cette somme. Une hypothèse peu probable, Tolisso étant déjà le joueur le mieux payé de l’effectif avec 5,4 millions d’euros bruts par saison.