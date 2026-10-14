Juventus, les joueurs convoqués pour affronter le Celta Vigo : Boga absent, Celik et Neto présents

La Juventus a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match contre le Celta Vigo, prévu demain et comptant pour la deuxième journée de la phase de championnat de l'Europa League. Boga reste à la maison, bien qu'il se soit entraîné avec le groupe ce matin. Outre Boga, les blessés de longue date Yildiz, Locatelli et Grabara sont absents. Les joueurs non inscrits sur la liste, Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram et Ekhator, sont également absents, les deux derniers étant aussi blessés.





La dernière recrue, Neto, est également présente, après avoir manqué le déplacement à Cagliari en raison d'une suspension. Zeki Celik figure lui aussi sur la liste, alors qu'il s'était entraîné à l'écart du groupe ce matin à la Continassa.



