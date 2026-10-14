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Celik JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, les joueurs convoqués pour affronter le Celta Vigo : Boga absent, Celik et Neto présents

Celta Vigo vs Juventus FC
Juventus FC
Celta Vigo
Ligue Europa

La liste de Spalletti pour la Ligue Europa

La Juventus a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match contre le Celta Vigo, prévu demain et comptant pour la deuxième journée de la phase de championnat de l'Europa League. Boga reste à la maison, bien qu'il se soit entraîné avec le groupe ce matin. Outre Boga, les blessés de longue date Yildiz, Locatelli et Grabara sont absents. Les joueurs non inscrits sur la liste, Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram et Ekhator, sont également absents, les deux derniers étant aussi blessés.


La dernière recrue, Neto, est également présente, après avoir manqué le déplacement à Cagliari en raison d'une suspension. Zeki Celik figure lui aussi sur la liste, alors qu'il s'était entraîné à l'écart du groupe ce matin à la Continassa.


  • UEFA EUROPA LEAGUE | CELTA VIGO-JUVENTUS | LES JOUEURS CONVOQUÉS

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    12 Douglas Luiz


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto



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