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CM grafica Woltemade Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, le cas Woltemade : Spalletti le voit partout, mais à 24 ans, il n’a toujours pas de poste

Juventus FC
N. Woltemade
Celta Vigo vs Juventus FC
Celta Vigo
Ligue Europa

En Ligue Europa, face au Celta Vigo, une occasion d’être titulaire pour l’Allemand

Ce soir, sur la pelouse du Celta Vigo, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l’Europa League, Nick Woltemade devrait lui aussi avoir sa place dans le onze de départ de la Juventus. Pour l’Allemand né en 2002, ce serait sa deuxième titularisation, après celle face au NEC, également en Europa League, lorsqu’il avait inscrit, sur penalty, son seul but à ce jour sous le maillot de la Juventus. En championnat, en revanche, l’ancien joueur de Newcastle n’a disputé que quatre bouts de match : 14 minutes contre l’AC Milan, 30 contre Sassuolo, 4 contre l’Atalanta et encore 30 contre Cagliari.


Hier, Spalletti s’est exprimé en ces termes au sujet de Woltemade : « Il jouera contre le Celta Vigo. C’est la bonne chose à faire, car nous avons aussi besoin de faire souffler l’équipe. Ce n’est pas seulement cette semaine que nous avons trois matches, c’est toute une période. Si nous ne faisons pas tourner, comment irons-nous jusqu’au bout ? Nick peut jouer avant-centre avec un profil qui participe à la construction du jeu, qui peut arriver de derrière et occuper l’espace entre les lignes, parfois même le milieu de terrain. »



  • À LA RECHERCHE DE SOI-MÊME

    Les caractéristiques décrites par Spalletti pourraient tout aussi bien correspondre à un joueur universel (de Johan Cruyff à bien d’autres), ou à un footballeur qui, à 24 ans, doit encore trouver sa véritable identité technique et tactique et parvenir à maturité. C’est évidemment le cas de Woltemade. Cette saison, prêté pour un an à la Juventus sans obligation ni option d’achat, Woltemade doit accélérer le processus pour trouver rapidement sa place dans l’équipe de Spalletti. Bien sûr, l’entraîneur doit lui aussi faire preuve d’habileté et d’intuition pour trouver la bonne manière, et les bons espaces, d’intégrer le numéro 27 à ses schémas de jeu. Une tâche difficile, tant en raison des caractéristiques de l’Allemand que de la présence, dans le même temps, d’autres joueurs aux profils « crossover », à commencer par Randal Kolo Muani.

  • De la férocité ? Non, c’est la lucidité qui manque

    Hier, en conférence de presse, Spalletti a évoqué le venin et la férocité pour toute l’équipe, Woltemade compris : « Nous ne sommes pas assez féroces quand le match nous offre l’occasion de tout changer. Quand cet instant arrive, nous ne devons pas hésiter, nous devons trouver la solution à cet instant précis. C’est dans ces moments-là que l’on obtient beaucoup de résultats. Nous n’avons pas assez de venin. » Il est vrai que le caractère et la personnalité sont importants, mais il ne nous semble pas que la Juventus en manque, entraîneur compris. Au contraire, la Juventus semble parfois avoir trop de fougue. Ce sont plutôt les idées claires et lucides sur la manière d’occuper le terrain et sur ce qu’il faut y faire qui font souvent défaut. Woltemade en est un exemple. Aujourd’hui, l’Allemand a 90 minutes pour donner tort à ses détracteurs et commencer aussi à réfléchir à ce que pourrait être son avenir. Un avenir qui, après seulement cinq apparitions, semble déjà loin de la Juventus.

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