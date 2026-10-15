Ce soir, sur la pelouse du Celta Vigo, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l’Europa League, Nick Woltemade devrait lui aussi avoir sa place dans le onze de départ de la Juventus. Pour l’Allemand né en 2002, ce serait sa deuxième titularisation, après celle face au NEC, également en Europa League, lorsqu’il avait inscrit, sur penalty, son seul but à ce jour sous le maillot de la Juventus. En championnat, en revanche, l’ancien joueur de Newcastle n’a disputé que quatre bouts de match : 14 minutes contre l’AC Milan, 30 contre Sassuolo, 4 contre l’Atalanta et encore 30 contre Cagliari.





Hier, Spalletti s’est exprimé en ces termes au sujet de Woltemade : « Il jouera contre le Celta Vigo. C’est la bonne chose à faire, car nous avons aussi besoin de faire souffler l’équipe. Ce n’est pas seulement cette semaine que nous avons trois matches, c’est toute une période. Si nous ne faisons pas tourner, comment irons-nous jusqu’au bout ? Nick peut jouer avant-centre avec un profil qui participe à la construction du jeu, qui peut arriver de derrière et occuper l’espace entre les lignes, parfois même le milieu de terrain. »







