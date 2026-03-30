Ces derniers jours, une petite anecdote mettant en scène Dusan Vlahovic et un jeune supporter de laJuventus est devenue virale. Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit le Serbe qui, dans une réponse à la fois drôle et un peu mélancolique, admet qu'il était bien plus fort il y a quelque temps.
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Juventus : la réponse mélancolique de Vlahovic à un enfant : « Je suis fort ? Eh bien, avant… »
Lors d'une rencontre avec les supporters, un enfant pose une question simple à son idole, l'attaquant de laJuventus, son équipe préférée. « Tu es très fort ? », lui demande-t-il. « Eh bien, une fois… », répond-il en souriant.
La réponse de Vlahovic a surpris beaucoup de ceux qui ont vu la vidéo et est immédiatement devenue virale, tantôt parmi ceux qui l’ont trouvée amusante, d’autant plus qu’elle répondait à la question d’un enfant, tantôt parmi ceux qui y ont vu une sorte de confession, à la limite de lamélancolie, de la part du joueur. D'ailleurs, le meilleur moment de la carrière du Serbe, jusqu'à présent, a été lorsqu'il a explosé à la Fiorentina, au point de mériter l'appel de laJuventus qui l'a acheté, pour plusieurs millions, en janvier 2022. Sous le maillot bianconero, bien qu’il ait continué à marquer régulièrement, le Serbe a été quelque peu freiné par des blessures et quelques passages à vide. De plus, les résultats de l’équipe n’ont pas été à la hauteur des attentes, à tel point que depuis lors, Dusan n’a remporté qu’une seule Coupe d’Italie.
L'avenir de Vlahovic est, à ce jour, une inconnue. Son contrat avec la Juventus arrivant à échéance et courtisé par de nombreux clubs, comme le Milan, le Serbe semble disposé à renouveler avec les Bianconeri avec un nouveau contrat à salaire réduit, mais qui devrait le lier encore à ces couleurs pour 2 ans.