Juventus : la réponse mélancolique de Vlahovic à un enfant : « Je suis fort ? Eh bien, avant… »

Lors d'une rencontre avec les supporters, un enfant pose une question simple à son idole, l'attaquant de laJuventus, son équipe préférée. « Tu es très fort ? », lui demande-t-il. « Eh bien, une fois… », répond-il en souriant.





La réponse de Vlahovic a surpris beaucoup de ceux qui ont vu la vidéo et est immédiatement devenue virale, tantôt parmi ceux qui l’ont trouvée amusante, d’autant plus qu’elle répondait à la question d’un enfant, tantôt parmi ceux qui y ont vu une sorte de confession, à la limite de lamélancolie, de la part du joueur. D'ailleurs, le meilleur moment de la carrière du Serbe, jusqu'à présent, a été lorsqu'il a explosé à la Fiorentina, au point de mériter l'appel de laJuventus qui l'a acheté, pour plusieurs millions, en janvier 2022. Sous le maillot bianconero, bien qu’il ait continué à marquer régulièrement, le Serbe a été quelque peu freiné par des blessures et quelques passages à vide. De plus, les résultats de l’équipe n’ont pas été à la hauteur des attentes, à tel point que depuis lors, Dusan n’a remporté qu’une seule Coupe d’Italie.





L'avenir de Vlahovic est, à ce jour, une inconnue. Son contrat avec la Juventus arrivant à échéance et courtisé par de nombreux clubs, comme le Milan, le Serbe semble disposé à renouveler avec les Bianconeri avec un nouveau contrat à salaire réduit, mais qui devrait le lier encore à ces couleurs pour 2 ans.