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Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Gudmundsson revient dans le viseur, en tant que troisième option derrière Bernardo Silva et Brahim Diaz

Juventus FC
A. Gudmundsson
Mercato
Fiorentina

La Fiorentina estime le joueur islandais à 15 millions d'euros.

Bernardo Silva ayant mis fin à son aventure couronnée de succès à Manchester City pour rejoindre le Real Madrid, la Juventus poursuit sa quête d’un renfort offensif. Parmi les alternatives les plus accessibles à Brahim Diaz, le nom d’Albert Gudmundsson revient avec insistance.


Les discussions pour Brahim Diaz, actuellement concentré sur la Coupe du monde avec le Maroc après son match nul 1-1 contre le Brésil, sont complexes : le joueur penche pour rester au Real, où il ne partirait que « poussé » par Florentino Pérez, et l’opération s’élèverait à au moins 35-40 millions d’euros.

  • GUDMUNDSSON : LE COÛT


    Concernant Gudmundsson, l’opération s’annonce plus simple. La Fiorentina, qui vise à réduire sa masse salariale, a placé l’Islandais sur la liste des transferts et le propose depuis plusieurs semaines à divers clubs de Serie A, avec une valorisation autour de 15 millions d’euros.

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  • Spalletti prend la décision.

    Selon Tuttosport, la direction de la Juventus, en contact avec Luciano Spalletti, attend encore le feu vert définitif de l’entraîneur. Ce dernier veut d’abord s’assurer que l’intégration tactique du joueur est pertinente avant d’approuver la transaction. Pour Spalletti, Gudmundsson n’est qu’une troisième option, derrière Bernardo Silva et Brahim Diaz.