Juventus : Gudmundsson revient dans le viseur, en tant que troisième option derrière Bernardo Silva et Brahim Diaz

Bernardo Silva ayant mis fin à son aventure couronnée de succès à Manchester City pour rejoindre le Real Madrid, la Juventus poursuit sa quête d’un renfort offensif. Parmi les alternatives les plus accessibles à Brahim Diaz, le nom d’Albert Gudmundsson revient avec insistance.





Les discussions pour Brahim Diaz, actuellement concentré sur la Coupe du monde avec le Maroc après son match nul 1-1 contre le Brésil, sont complexes : le joueur penche pour rester au Real, où il ne partirait que « poussé » par Florentino Pérez, et l’opération s’élèverait à au moins 35-40 millions d’euros.