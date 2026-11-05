Juventus, Gatti : « J’ai besoin de jouer régulièrement »

Sur son match : « Mes montées en contre-attaque ? Oui, c’est une caractéristique que j’ai toujours eue. Le problème, c’est que je dois être bien physiquement, parce que quand on n’est pas au mieux et qu’on manque de lucidité, surtout en défense, on n’est jamais à l’abri d’une erreur. Je dois retrouver la forme et je ne peux le faire qu’en jouant. J’en ai besoin, c’est tout. Ce sont des actions qui viennent quand on est bien physiquement. Comme je le répète, j’ai besoin de jouer : on ne retrouve la forme qu’en faisant des efforts, match après match. Aujourd’hui, il était très important de gagner pour donner une suite à la prestation de dimanche. Mais, je le répète, c’est déjà du passé : il faut penser au dernier match de championnat avant la trêve, parce qu’il est vraiment très important. »

Sur Kolo Muani : « C’est un joueur extrêmement fort, doté de qualités athlétiques que, selon moi, nous n’exploitons parfois pas assez, parce que c’est un attaquant qui met n’importe quel défenseur en difficulté quand il prend la profondeur. Je suis le premier à le savoir : quand on part dans mon dos, c’est plus difficile pour moi. Nous devrions parfois davantage exploiter ses qualités. Mais, je le répète, il faut maintenant mettre ce match de côté, puisqu’il est terminé, et redresser la situation en championnat car, comme je l’ai déjà dit, nous sommes trop loin de la tête. Même s’il reste encore plusieurs matches et que tout peut changer en un instant, il faut être réguliers. C’est justement ce qui nous a manqué. »