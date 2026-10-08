Juventus, dire adieu à Woltemade en janvier est compliqué : seulement deux solutions

La Juventus regarde le marché des transferts pour tenter d’offrir en janvier à Luciano Spalletti un avant-centre aux caractéristiques différentes de celles de Kolo Muani, mais aussi de Nick Woltemade. L’attaquant allemand, arrivé sous la forme d’un prêt sec en provenance de Newcastle à la fin du mercato estival, n’est pas parvenu jusqu’ici à s’imposer ni à se tailler un rôle convaincant dans la rotation de Luciano Spalletti.

Le remplacer par un autre buteur est un plan que la Juventus est en train d’évaluer, mais un détail complique cette solution et place Woltemade face à un choix tranché, puisqu’il ne pourra évaluer d’autres options que Newcastle et la Juventus.