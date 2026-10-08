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Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus, dire adieu à Woltemade en janvier est compliqué : seulement deux solutions

Juventus FC
Newcastle
N. Woltemade

L’avenir de l’attaquant de la Juventus est en suspens, mais les options se réduisent à seulement deux.

La Juventus regarde le marché des transferts pour tenter d’offrir en janvier à Luciano Spalletti un avant-centre aux caractéristiques différentes de celles de Kolo Muani, mais aussi de Nick Woltemade. L’attaquant allemand, arrivé sous la forme d’un prêt sec en provenance de Newcastle à la fin du mercato estival, n’est pas parvenu jusqu’ici à s’imposer ni à se tailler un rôle convaincant dans la rotation de Luciano Spalletti.

Le remplacer par un autre buteur est un plan que la Juventus est en train d’évaluer, mais un détail complique cette solution et place Woltemade face à un choix tranché, puisqu’il ne pourra évaluer d’autres options que Newcastle et la Juventus.

  • Il a déjà joué avec deux équipes

    Oui, car au cours de cette saison 2026/2027, Woltemade a déjà porté deux maillots différents avec deux équipes différentes. L’un est évidemment celui de la Juventus, l’autre est en revanche celui de Newcastle.

    Avant de rejoindre Turin, en effet, le joueur né en 2002, originaire de Brême, avait été titularisé lors de la victoire 3-2 en Carabao Cup contre West Brom et est entré en jeu pendant 19 minutes (en délivrant aussi une passe décisive) lors de la victoire 2-0 contre Tottenham en Premier League.

  • CE QUE DIT LE RÈGLEMENT

    Pourquoi ce détail est-il important ? Parce que le règlement sur les transferts internationaux permet à un footballeur de changer d’équipe jusqu’à trois fois au cours d’une même saison, mais de ne pouvoir jouer que pour deux d’entre elles.

    En substance, si Woltemade veut tenter de trouver du temps de jeu loin de la Juventus, il ne pourra le faire qu’en direction de Newcastle. À l’inverse, il pourrait certes choisir d’être cédé à un troisième club, mais il ne pourra pas fouler les terrains en matches officiels avant le 30 juin 2027.

  • Que fera la Juventus

    Si la Juventus veut donc interrompre de manière anticipée en janvier le prêt de Woltemade afin d’intégrer un nouveau joueur à son effectif, elle ne pourra le faire que si Newcastle accepte de reprendre l’Allemand dans son groupe pour le faire jouer. À l’inverse, le joueur pourrait s’y opposer afin d’avoir la possibilité de jouer jusqu’à la fin de l’année.

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