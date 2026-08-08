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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, Di Gregorio reste toujours un problème : désormais, le nouveau gardien est une urgence absolue

Juventus FC
Mercato
M. Di Gregorio

Face à l’Inter, prestation hésitante et maladroite de Di Gregorio, comme la saison passée. Comment la Juventus s’active-t-elle sur le marché des transferts ?

Jusqu’à aujourd’hui, la pré-saison de la Juventus avait donné des indications plus que positives en ce qui concerne la rubrique « buts encaissés », puisque lors des quatre premiers matches amicaux, la cage de l’équipe de Luciano Spalletti était restée inviolée : Bâle-Juventus 0-0, Standard de Liège-Juventus 0-1, Juventus-Nice 2-0 et Chelsea-Juventus 0-1. Michele Di Gregorio comme Mattia Perin avaient d’ailleurs livré de bonnes prestations, bien protégés par une défense qui avait laissé peu d’occasions aux adversaires de frapper au but.


Aujourd’hui, en revanche, la défaite subie par la Juventus 2-1 dans le derby d’Italie disputé à Perth, en Australie, a fait ressurgir de vieux démons et, à exactement deux semaines du début du championnat de Serie A, rendu si possible encore plus urgent un effort de la part de la direction sur le marché des transferts afin d’offrir le plus vite possible à Spalletti un nouveau gardien titulaire.



  • Di Gregorio en difficulté contre l’Inter

    Lors du match perdu contre l’Inter, sur le premier but de l’Inter, inscrit par Dimarco, Di Gregorio plonge peut-être légèrement en retard, mais les principales responsabilités reviennent à ceux qui laissent le joueur de l’Inter ajuster sa frappe et tirer sans être inquiété depuis la surface de réparation. Sur le deuxième but, celui de Diouf, en revanche, les torts de Di Gregorio sont évidents : sur la tentative à bout portant, mais pas irrésistible, de l’Interiste, la tentative d’arrêt du gardien de la Juventus est maladroite et hésitante, et le ballon termine au fond des filets. Cette tentative d’arrêt manquée de Di Gregorio a immédiatement fait ressurgir les souvenirs, encore frais, des nombreuses hésitations dans lesquelles le joueur né en 1997 était tombé la saison dernière, et on se souvient par exemple des matches de San Siro contre l’Inter et de l’Allianz contre Côme.





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  • SOS gardien : ce qui se passe sur le marché des transferts

    Sur le marché, alors qu’il reste trois semaines avant la fin de la campagne de transferts, la Juventus en est encore à Di Gregorio, Perin et Pinsoglio dans les buts. Le problème, c’est que le deuxième et le troisième (Perin et Pinsoglio) sont en fin de contrat dans un an, et que le titulaire, Di Gregorio, sous contrat jusqu’en 2029, ne satisfait ni Spalletti ni le club, et qu’il est presque devenu un séparé au sein du groupe, aussi à la lumière de l’affaire retentissante qui, au mois de juillet, a eu son agent pour protagoniste. Jusqu’ici, la Juventus n’est parvenue ni à trouver une porte de sortie à Di Gregorio ni un nouveau gardien titulaire.


    Les principales cibles, Alisson et Dibu Martinez, se sont envolées, d’autres solutions (comme Vicario) ne convainquent pas totalement. La dernière idée est de prendre Suzuki en prêt au Paris Saint-Germain, si le club français venait à acheter le Japonais à Parme. Mais vraiment, une société comme la Juventus veut-elle refonder une équipe gagnante avec un gardien, à l’un des postes cruciaux au vu de ce qui s’est passé la saison dernière, en prêt ?


    Dans les prochaines heures, nous verrons quelles solutions trouveront Carnevali, Massara et Ottolini pour le poste sur lequel la Juventus a le plus besoin d’intervenir. Au début du mercato, le poste de gardien était une nécessité impérieuse, presque une urgence : désormais, on peut dire qu’elle s’est transformée en urgence absolue.



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