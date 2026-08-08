Jusqu’à aujourd’hui, la pré-saison de la Juventus avait donné des indications plus que positives en ce qui concerne la rubrique « buts encaissés », puisque lors des quatre premiers matches amicaux, la cage de l’équipe de Luciano Spalletti était restée inviolée : Bâle-Juventus 0-0, Standard de Liège-Juventus 0-1, Juventus-Nice 2-0 et Chelsea-Juventus 0-1. Michele Di Gregorio comme Mattia Perin avaient d’ailleurs livré de bonnes prestations, bien protégés par une défense qui avait laissé peu d’occasions aux adversaires de frapper au but.
Aujourd’hui, en revanche, la défaite subie par la Juventus 2-1 dans le derby d’Italie disputé à Perth, en Australie, a fait ressurgir de vieux démons et, à exactement deux semaines du début du championnat de Serie A, rendu si possible encore plus urgent un effort de la part de la direction sur le marché des transferts afin d’offrir le plus vite possible à Spalletti un nouveau gardien titulaire.