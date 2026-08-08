Sur le marché, alors qu’il reste trois semaines avant la fin de la campagne de transferts, la Juventus en est encore à Di Gregorio, Perin et Pinsoglio dans les buts. Le problème, c’est que le deuxième et le troisième (Perin et Pinsoglio) sont en fin de contrat dans un an, et que le titulaire, Di Gregorio, sous contrat jusqu’en 2029, ne satisfait ni Spalletti ni le club, et qu’il est presque devenu un séparé au sein du groupe, aussi à la lumière de l’affaire retentissante qui, au mois de juillet, a eu son agent pour protagoniste. Jusqu’ici, la Juventus n’est parvenue ni à trouver une porte de sortie à Di Gregorio ni un nouveau gardien titulaire.





Les principales cibles, Alisson et Dibu Martinez, se sont envolées, d’autres solutions (comme Vicario) ne convainquent pas totalement. La dernière idée est de prendre Suzuki en prêt au Paris Saint-Germain, si le club français venait à acheter le Japonais à Parme. Mais vraiment, une société comme la Juventus veut-elle refonder une équipe gagnante avec un gardien, à l’un des postes cruciaux au vu de ce qui s’est passé la saison dernière, en prêt ?





Dans les prochaines heures, nous verrons quelles solutions trouveront Carnevali, Massara et Ottolini pour le poste sur lequel la Juventus a le plus besoin d’intervenir. Au début du mercato, le poste de gardien était une nécessité impérieuse, presque une urgence : désormais, on peut dire qu’elle s’est transformée en urgence absolue.







