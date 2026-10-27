Juventus : Comolli voulait recruter Balerdi

Selon Tmw, le directeur général de l'époque, Damien Comolli, avait le défenseur argentin dans son viseur. Marseille espérait encore éviter des sanctions de l'UEFA et, à cette époque, la Roma négociait pour Greenwood, qui a ensuite rejoint Fenerbahçe.

Les bases d'un accord avec le joueur avaient été posées, mais les ventes qui ne se sont pas concrétisées et le bouleversement au sein du club, survenu peu après à l'initiative de John Elkann, ont compromis les discussions.