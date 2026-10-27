Son doublé contre le Napoli a permis à la Roma de maintenir l’équilibre dans un match compliqué, qui entretient les rêves des hommes de Gian Piero Gasperini de revenir dans la course au Scudetto. Pourtant, Leonardo Balerdi aurait pu vivre cette rencontre en spectateur, à distance, plutôt qu’en protagoniste. Au début de l’été dernier, en effet, la Juventus a été tout près de le recruter.
Juventus : Comolli voulait recruter Balerdi
COMOLLI S’ÉTAIT ACTIVÉ
Selon Tmw, le directeur général de l'époque, Damien Comolli, avait le défenseur argentin dans son viseur. Marseille espérait encore éviter des sanctions de l'UEFA et, à cette époque, la Roma négociait pour Greenwood, qui a ensuite rejoint Fenerbahçe.
Les bases d'un accord avec le joueur avaient été posées, mais les ventes qui ne se sont pas concrétisées et le bouleversement au sein du club, survenu peu après à l'initiative de John Elkann, ont compromis les discussions.
FORMULE AVEC LA ROMA
En fin de mercato, alors qu’il était resté bloqué à Marseille, Balerdi a choisi la Roma pour son avenir.
La Roma a trouvé un accord pour son recrutement sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 16 millions d’euros, qui peut devenir obligatoire si le défenseur joue au moins 45 minutes dans au moins 55 % des matches.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles