Juventus : Comolli voulait faire venir Balerdi

Selon Tmw, le directeur général de l'époque, Damien Comolli, avait le défenseur argentin dans son viseur. Marseille espérait encore éviter des sanctions de l’UEFA et, à la même période, la Roma négociait pour Greenwood, finalement parti à Fenerbahçe.

Le dossier était bien engagé avec le joueur, mais les ventes qui ne se sont pas concrétisées et la révolution au sein du club survenue peu après à l’initiative de John Elkann ont compromis toute possibilité d’accord.