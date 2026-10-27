Son doublé face au Napoli a permis à la Roma de maintenir l’équilibre dans un match compliqué, qui entretient les rêves des hommes de Gian Piero Gasperini de revenir dans la course au Scudetto. Pourtant, Leonardo Balerdi aurait pu vivre ce match non pas en protagoniste, mais en spectateur à distance. Au début de l’été dernier, la Juventus a en effet été tout près de le recruter.
Juventus : Comolli voulait faire venir Balerdi
COMOLLI AVAIT BOUGÉ
Selon Tmw, le directeur général de l'époque, Damien Comolli, avait le défenseur argentin dans son viseur. Marseille espérait encore éviter des sanctions de l’UEFA et, à la même période, la Roma négociait pour Greenwood, finalement parti à Fenerbahçe.
Le dossier était bien engagé avec le joueur, mais les ventes qui ne se sont pas concrétisées et la révolution au sein du club survenue peu après à l’initiative de John Elkann ont compromis toute possibilité d’accord.
FORMULE AVEC L’AS ROME
En fin de mercato, alors qu’il était toujours bloqué à Marseille, Balerdi a choisi la Roma pour son avenir.
La Roma a trouvé un accord pour son recrutement sous forme de prêt avec une option d’achat fixée à 16 millions d’euros, qui peut devenir obligatoire si le défenseur joue au moins 45 minutes dans au moins 55 % des matches.
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