La Juventus a trouvé un accord avec Tottenham pour le transfert de Pape Matar Sarr. L’accord a été conclu entre les clubs pour un prêt initial assorti d’une option d’achat qui deviendra obligatoire dans certaines conditions.
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Juventus, c’est fait pour Pape Sarr : les chiffres et la formule de l’achat en provenance de Tottenham
L’international sénégalais né en 2002 est attendu aujourd’hui, le 31 août, à Turin pour sa visite médicale : la formule est celle d’un prêt avec obligation d’achat en cas de qualification pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa et si le joueur atteint 50 % de présences.
La Juventus paiera 2 millions d’euros pour le prêt, plus une clause optionnelle d’achat de 28 millions, selon Fabrizio Romano. Le coût total sera donc de 30 millions d’euros entre le prêt et l’obligation conditionnée.
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