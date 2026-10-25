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Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : Brighton et Leipzig veulent Licina

Juventus FC
Cremonese
A. Licina
Brighton
RB Leipzig
Mercato
Bayern Munich

Adin Licina est assurément l’une des rares satisfactions de la terrible période que traverse la Cremonese en championnat. Le club n’a plus gagné depuis son premier match de championnat contre Padoue (un but et une passe décisive pour le talent né en 2007) et a plongé en pleine zone de relégation.

Le meneur de jeu, qui appartient à la Juventus, ne passe toutefois pas inaperçu et attire l’attention de nombreux clubs, régulièrement présents dans les tribunes lors des matches de la Cremonese. Et plus le nombre de clubs intéressés augmente, plus la Juventus s’interroge sur son avenir.

  • Brighton et Leipzig font la queue

    Le meneur de jeu allemand d’origine monténégrine est dans le viseur de deux clubs étrangers qui misent beaucoup sur les jeunes, comme Brighton et le RB Leipzig.

    Selon Sky Sport, les deux clubs se sont déjà activés en vue du mercato de janvier et continuent également de le superviser sur place.

  • QUE FAIT LA JUVENTUS ?

    Et la Juventus ? Licina est prêté sans option d’achat à la Cremonese jusqu’à la fin de la saison, mais alors que ses comptes sont déjà sous pression et qu’elle devra respecter d’importantes contraintes d’ici la fin de la saison, comment la Juventus réagira-t-elle si une offre officielle arrive pour lui ?

    Attendre et miser sur lui, ou étudier l’offre et réaliser une belle plus-value ? Il ne faut pas oublier, en effet, que Licina est arrivé à Turin libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich en février 2026.

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