Juventus : Brighton et Leipzig veulent Licina

Adin Licina est assurément l’une des rares satisfactions de la terrible période que traverse la Cremonese en championnat. Le club n’a plus gagné depuis son premier match de championnat contre Padoue (un but et une passe décisive pour le talent né en 2007) et a plongé en pleine zone de relégation.

Le meneur de jeu, qui appartient à la Juventus, ne passe toutefois pas inaperçu et attire l’attention de nombreux clubs, régulièrement présents dans les tribunes lors des matches de la Cremonese. Et plus le nombre de clubs intéressés augmente, plus la Juventus s’interroge sur son avenir.