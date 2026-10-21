Juventus : Bremer pourrait partir en janvier, le Bayer Leverkusen est sur les rangs

L’avenir de Gleison Bremer à la Juventus pourrait devenir l’un des sujets brûlants du mercato hivernal. Selon la Gazzetta dello Sport, le Bayer Leverkusen s’intéresse au défenseur brésilien et cherche à renforcer immédiatement sa défense.





Après avoir repoussé les avances de Galatasaray cet été, le défenseur central brésilien pourrait envisager une nouvelle expérience, avec l’objectif de jouer immédiatement en Ligue des champions et de consolider sa place en sélection brésilienne. Né en 1997, Bremer est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2029 et perçoit un salaire de 6 millions par saison (5 + 1 de bonus), le troisième plus élevé de l’effectif derrière Yildiz et Kolo Muani.





Rappelons qu’au début de l’été, ses déclarations sur son désir de rejoindre un club prêt à gagner tout de suite avaient marqué les esprits. Il avait alors mis en doute la capacité de la Juventus à le faire (« J’ai 29 ans, je veux gagner, je ne peux plus attendre »).