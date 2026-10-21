L’avenir de Gleison Bremer à la Juventus pourrait devenir l’un des sujets brûlants du mercato hivernal. Selon la Gazzetta dello Sport, le Bayer Leverkusen s’intéresse au défenseur brésilien et cherche des renforts immédiats pour son arrière-garde.





Après avoir repoussé les avances de Galatasaray cet été, le défenseur central brésilien pourrait envisager une nouvelle aventure, avec l’objectif de jouer immédiatement en Ligue des champions et de consolider sa place en sélection brésilienne. Bremer, né en 1997, est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2029 et perçoit un salaire de 6 millions par saison (5 millions plus 1 million de bonus), le troisième plus élevé de l’effectif après ceux de Yildiz et de Kolo Muani.





Rappelons qu’au début de l’été, ses déclarations sur son désir de rejoindre un club capable de gagner tout de suite avaient marqué les esprits, lui qui mettait en doute la capacité de la Juventus à le faire (« J’ai 29 ans, je veux gagner, je ne peux plus attendre »).