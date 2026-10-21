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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : Bremer pourrait partir en janvier, le Bayer Leverkusen est sur le coup

Juventus FC
Mercato
G. Bremer

Pour le défenseur brésilien, au cœur de la polémique en raison de ses déclarations après le match contre la Lazio, un mercato hivernal très agité se profile.

L’avenir de Gleison Bremer à la Juventus pourrait devenir l’un des sujets brûlants du mercato hivernal. Selon la Gazzetta dello Sport, le Bayer Leverkusen s’intéresse au défenseur brésilien et cherche des renforts immédiats pour son arrière-garde.


Après avoir repoussé les avances de Galatasaray cet été, le défenseur central brésilien pourrait envisager une nouvelle aventure, avec l’objectif de jouer immédiatement en Ligue des champions et de consolider sa place en sélection brésilienne. Bremer, né en 1997, est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2029 et perçoit un salaire de 6 millions par saison (5 millions plus 1 million de bonus), le troisième plus élevé de l’effectif après ceux de Yildiz et de Kolo Muani.


Rappelons qu’au début de l’été, ses déclarations sur son désir de rejoindre un club capable de gagner tout de suite avaient marqué les esprits, lui qui mettait en doute la capacité de la Juventus à le faire (« J’ai 29 ans, je veux gagner, je ne peux plus attendre »).

  • La Juventus aurait elle aussi des raisons d’envisager une éventuelle vente : Bremer est un pilier de la défense, mais son salaire élevé et sa valeur sur le marché pourraient favoriser des négociations en cas d’offre adéquate. Le récent changement d’agent du joueur rend ce scénario encore plus intéressant : il pourrait marquer une nouvelle étape dans la gestion de sa carrière.


    En outre, la polémique suscitée par les propos tenus par Bremer à l’adresse de ses coéquipiers après Juventus-Lazio (0-3) (« Il y en a qui se cachent et d’autres qui ont peur dès les premiers sifflets »),qui n’ont plu ni à Spalletti, ni au club, ni au vestiaire, vient également étayer l’hypothèse d’un départ à court terme.

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