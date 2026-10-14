La Juventus s’est entraînée ce matin à la Continassa, en vue du match de demain en Espagne, sur le terrain du Celta Vigo, pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. La Juventus partira dans l’après-midi pour la Galice, et Luciano Spalletti tiendra sa conférence de presse d’avant-match à 18 h 50.





Sous les yeux de Marco Ottolini et Frederic Massara, présents au bord du terrain, l’équipe s’est entraînée en fin de matinée au centre d’entraînement de la Juventus. Après avoir commencé par travailler à l’écart, Jeremie Boga a rejoint le groupe. Rappelons qu’une lésion de gravité moyenne du biceps fémoral avait été diagnostiquée chez l’attaquant de la Juventus le 8 septembre.