Juventus, Avellino fait le pressing sur le talent Licina : l’hypothèse d’un prêt

Avellino ne lâche pas la piste Adin Licina. Le milieu offensif né en 2007 de la Juventus Next Gen est dans le viseur du club irpinien depuis des semaines, déterminé à faire un pas de plus pour tenter de l’attirer en vert et blanc.





Licina a effectué une partie de la préparation estivale avec l’équipe première de la Juventus, en travaillant également sous les ordres de Luciano Spalletti. Le jeune talent est toutefois revenu à la disposition de la Next Gen, avec laquelle il a déjà eu du temps de jeu en Coupe d’Italie de Serie C.



