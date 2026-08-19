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Adin Licina Germany 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Avellino fait le pressing sur le talent Licina : l’hypothèse d’un prêt

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A. Licina

Le club irpin est sur les traces du jeune de la Juventus Next Gen

Avellino ne lâche pas la piste Adin Licina. Le milieu offensif né en 2007 de la Juventus Next Gen est dans le viseur du club irpinien depuis des semaines, déterminé à faire un pas de plus pour tenter de l’attirer en vert et blanc.


Licina a effectué une partie de la préparation estivale avec l’équipe première de la Juventus, en travaillant également sous les ordres de Luciano Spalletti. Le jeune talent est toutefois revenu à la disposition de la Next Gen, avec laquelle il a déjà eu du temps de jeu en Coupe d’Italie de Serie C.


  • Selon TuttoJuve.com, lors de la journée d’hier, le directeur sportif d’Avellino, Mario Aiello, a eu un échange avec la Juventus pour faire le point sur les conditions d’un éventuel transfert du joueur. Du côté de Licina, par ailleurs, des signaux encourageants seraient arrivés : le milieu offensif aurait en effet fait part de sa disponibilité à prendre en considération la destination irpine.


    Une ouverture qui pourrait accélérer les négociations. Dans les prochaines heures, une nouvelle rencontre est attendue entre Aiello et les agents du joueur né en 2007, avec l’objectif de trouver un accord et de définir les prochaines étapes de l’opération.


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