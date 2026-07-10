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Gianluca Minchiotti

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Juventus-Atlético Madrid : Sorloth revient sur le devant de la scène. Ruggeri pourrait également entrer en ligne de compte si Cambiaso part

Mercato
Juventus FC
Atlético Madrid
A. Soerloth
A. Cambiaso
M. Ruggeri
N. Gonzalez

La rivalité entre la Juventus et l'Atlético Madrid est au beau fixe : quatre noms sont sur la table

La Juventus et l’Atlético de Madrid voient à nouveau leurs stratégies de mercato se croiser. Pour l’instant, il n’y a pas de véritable négociation, mais les contacts entre les deux clubs devraient s’intensifier dans les semaines à venir, grâce à une série d’intérêts communs qui pourraient déboucher sur une opération de plus grande envergure.


Le premier dossier concerne Nico González. L’ailier argentin, propriété de la Juventus, plaît certes à Luciano Spalletti mais ne souhaite pas revenir à Turin. L’Atlético aimerait le conserver, toutefois à des conditions financières bien éloignées de celles prévues en début de prêt (32 millions d’euros). Ce point de départ pourrait ouvrir des discussions amenées à s’élargir à d’autres profils, selon La Gazzetta dello Sport.


  • RÉPONSE DE SORLOTH

    Parmi eux, Alexander Sorloth, un avant-centre identifié par la Juventus comme l’une de ses principales cibles pour renforcer son attaque. Spalletti cherche un numéro neuf imposant et physique, des caractéristiques que le Norvégien incarne parfaitement. De son côté, Sorloth aurait déjà manifesté son intérêt pour un éventuel transfert chez les Bianconeri.


    Toutefois, le dossier ne pourra pas se débloquer immédiatement : l’international norvégien aurait souhaité clarifier son avenir avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, mais toute décision est automatiquement repoussée à l’issue de la participation de la Norvège à la compétition.


    Le principal obstacle demeure financier : l’Atlético Madrid valorise Nico González à 20 millions d’euros au maximum, tandis que la Juventus cherche à faire baisser la demande de 35 millions formulée pour Sorloth. L’attaquant reste une priorité pour le club bianconero, mais il faudra d’abord dégager les marges financières nécessaires et libérer de l’espace dans le secteur offensif par quelques départs.


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  • CAMBIASO ET RUGGERI

    Un autre nom pourrait également faire son apparition. Si Andrea Cambiaso venait à quitter Turin, la Juventus envisagerait Matteo Ruggeri comme renfort potentiel sur le flanc gauche. Une pièce supplémentaire qui pourrait s'inscrire dans le cadre des échanges entre Turin et Madrid, appelés à devenir l'un des sujets les plus brûlants de ce mercato estival.


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