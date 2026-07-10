Juventus-Atlético Madrid : Sorloth revient sur le devant de la scène. Ruggeri pourrait également entrer en ligne de compte si Cambiaso part

Parmi eux, Alexander Sorloth, un avant-centre identifié par la Juventus comme l’une de ses principales cibles pour renforcer son attaque. Spalletti cherche un numéro neuf imposant et physique, des caractéristiques que le Norvégien incarne parfaitement. De son côté, Sorloth aurait déjà manifesté son intérêt pour un éventuel transfert chez les Bianconeri.





Toutefois, le dossier ne pourra pas se débloquer immédiatement : l’international norvégien aurait souhaité clarifier son avenir avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, mais toute décision est automatiquement repoussée à l’issue de la participation de la Norvège à la compétition.





Le principal obstacle demeure financier : l’Atlético Madrid valorise Nico González à 20 millions d’euros au maximum, tandis que la Juventus cherche à faire baisser la demande de 35 millions formulée pour Sorloth. L’attaquant reste une priorité pour le club bianconero, mais il faudra d’abord dégager les marges financières nécessaires et libérer de l’espace dans le secteur offensif par quelques départs.



