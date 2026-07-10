Juventus-Atlético Madrid : Sorloth revient sur le devant de la scène. Ruggeri pourrait également entrer en ligne de compte si Cambiaso part

La Juventus et l’Atlético de Madrid voient à nouveau leurs stratégies de mercato se croiser. Pour l’instant, il n’y a pas de véritable négociation, mais les contacts entre les deux clubs devraient s’intensifier dans les semaines à venir, grâce à une série d’intérêts communs qui pourraient déboucher sur une opération de plus grande envergure.
Le premier dossier concerne Nico González. L’ailier argentin, propriété de la Juventus, plaît certes à Luciano Spalletti mais ne souhaite pas revenir à Turin. L’Atlético aimerait le conserver, toutefois à des conditions financières bien éloignées de celles prévues en début de prêt (32 millions d’euros). Ce point de départ pourrait ouvrir des discussions amenées à s’élargir à d’autres profils, selon La Gazzetta dello Sport.