Jürgen Klopp serait la cible de rêve pour un club de la Ligue professionnelle saoudienne

Jürgen Klopp a régulièrement écarté les rumeurs l’envoyant vers des bancs de touche prestigieux. Interrogé au sujet du Real Madrid, il a coupé court aux spéculations : « Si le Real Madrid avait appelé, tout le monde l’aurait déjà su. C’est du grand n’importe quoi. Ils ne m’ont pas appelé une seule fois. Mon agent est sur place, vous pouvez vérifier : ils ne l’ont pas appelé non plus. »

L’Allemand a toutefois laissé entendre qu’il ne fermait pas totalement la porte à un retour sur un banc de touche.

« Pour l’instant, je n’y pense pas, et heureusement, il n’y a aucune raison de le faire », a-t-il ajouté. « À mon âge, j’ai déjà bien avancé dans la vie, mais en tant qu’entraîneur, je n’ai pas complètement terminé. Je n’ai pas encore atteint l’âge de la retraite. Qui sait ce qui peut se passer dans les années à venir ? Mais rien n’est prévu. »