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Jürgen Klopp serait la cible de rêve pour un club de la Ligue professionnelle saoudienne
Al-Ittihad vise Klopp pour remplacer son entraîneur
Al-Ittihad aurait placé Jürgen Klopp en tête de sa short-list pour succéder à Sergio Conceição. Le club saoudien de première division entend convaincre l’ancien mentor de Liverpool de retrouver le banc après son retrait du football en 2024. Klopp a conclu neuf années fastes chez les Reds, ponctuées par des titres majeurs, dont la Premier League et la Ligue des champions.
Selon talkSPORT, le club saoudien voit en l’Allemand le profil idéal, tout en anticipant les difficultés pour finaliser un accord. Le rapport précise qu’un tel transfert impliquerait un soutien financier substantiel, compte tenu du statut de Klopp, l’une des figures les plus respectées du football mondial.
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L'agent de Klopp écarte un transfert immédiat
Alors qu’Al-Ittihad s’intéresse à Klopp, son agent, Marc Kosicke, a rapidement mis fin aux spéculations sur une éventuelle nomination. S’exprimant par l’intermédiaire d’Ismael Mahmoud et de winwin, Kosicke a déclaré : « Il n’y a aucune chance que Klopp entraîne Al-Ittihad cette année. »
Pour l’instant, l’entraîneur de 58 ans se consacre à ses activités hors des terrains et n’envisage pas de reprendre un banc de touche à temps plein.
Klopp affiche toujours un calme olympien concernant son avenir sur le banc
Jürgen Klopp a régulièrement écarté les rumeurs l’envoyant vers des bancs de touche prestigieux. Interrogé au sujet du Real Madrid, il a coupé court aux spéculations : « Si le Real Madrid avait appelé, tout le monde l’aurait déjà su. C’est du grand n’importe quoi. Ils ne m’ont pas appelé une seule fois. Mon agent est sur place, vous pouvez vérifier : ils ne l’ont pas appelé non plus. »
L’Allemand a toutefois laissé entendre qu’il ne fermait pas totalement la porte à un retour sur un banc de touche.
« Pour l’instant, je n’y pense pas, et heureusement, il n’y a aucune raison de le faire », a-t-il ajouté. « À mon âge, j’ai déjà bien avancé dans la vie, mais en tant qu’entraîneur, je n’ai pas complètement terminé. Je n’ai pas encore atteint l’âge de la retraite. Qui sait ce qui peut se passer dans les années à venir ? Mais rien n’est prévu. »
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Le club saoudien se heurte à un obstacle de taille dans sa quête
Al-Ittihad pourrait continuer à surveiller la situation de Klopp, mais les déclarations de son agent laissent peu de place à l’optimisme à court terme. Bien installé chez Red Bull et ne semblant pas pressé de reprendre un poste de manager, Klopp rend un éventuel transfert peu probable pour l’instant.