Les passionnés de football saoudien auront rendez-vous avec de nouvelles émotions, lorsque débuteront les matches de la huitième journée de la Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans).
Joy Pro League : Al-Hilal en finale au grand complet, et Al-Ahli défie le seul bourreau d'Al-Ittihad
Les matches de la huitième journée de la Ligue Joy Elite
Les matches de la huitième journée débuteront après-demain, dimanche 25 octobre, lorsque Al-Faisaly se rendra sur le terrain d'Al-Khaleej à Seihat, tandis qu'Al-Ettifaq accueillera Al-Taawoun à Dammam et qu'Al-Riyadh affrontera Al-Kholood dans la capitale saoudienne.
Al-Hilal disputera le match le plus relevé de la journée en recevant Al-Fateh sur sa pelouse de Riyad, pendant qu'Al-Najma rencontrera Al-Watan au stade de la direction de l'éducation à Onaizah, et qu'Al-Jabalain se déplacera chez Al-Orobah à Al-Jouf.
Les matches de la première journée se clôtureront par deux affrontements de poids à Djeddah, où Al-Ahli affrontera Damac et Al-Ittihad se mesurera à Neom.
La deuxième journée, le lundi 26 octobre, verra se disputer quatre matches, à commencer par celui entre Al-Hazem et Al-Wehda à Ar-Rass, et Al-Akhdoud face à Al-Feiha au stade de la ville sportive Prince Sultan bin Abdelaziz à Abha.
Al-Ansar rencontrera Al-Tadamoun à Médine, tandis que les matches de la journée se concluront par un affrontement acharné entre Al-Nassr et Al-Qadisiyah dans la capitale saoudienne, Riyad.
Al-Hilal et Al-Fath : une finale incomplète
Le sommet de la huitième journée du championnat saoudien des moins de 21 ans opposera Al-Hilal à Al-Fateh, dans un match entre deux équipes qui se disputent la tête du classement, sans qu'aucune d'elles ne la détienne.
Les deux formations abordent la rencontre dans une situation quasi identique, Al-Hilal occupant la troisième place avec 13 points, récoltés grâce à 4 victoires, un nul et une unique défaite. Il en va de même pour Al-Fateh, quatrième du classement.
Même sur le plan offensif, « le Leader » devance son adversaire d'un seul but, ses joueurs ayant inscrit 15 buts contre 14 pour Al-Fateh, tandis que les filets des deux équipes ont été transpercés à 6 reprises.
Ce match aurait dû se rejouer il y a 5 mois, plus précisément en finale de la précédente édition de la Joy Elite League, mais c'est Al-Hilal qui a empêché que cela se produise.
Al-Hilal a disputé la demi-finale avec les meilleures chances de se qualifier pour la finale aux dépens d'Al-Hazm, mais il a subi une défaite surprise sur l'ensemble des matchs aller et retour sur le score de 4-2.
De l'autre côté, Al-Fateh a réussi à éliminer Al-Qadsiah en demi-finale, pour se retrouver face à Al-Hazm, qui a créé une autre surprise et a réussi à décrocher le titre après sa victoire en finale sur le score de 3-1.
Al Ahly face au seul bourreau d'Al Ittihad
De son côté, Al-Ahli cherche à se remettre sur les rails lorsqu'il recevra Damac dans un match qui ne sera pas du tout facile.
Al-Ahli aborde cette rencontre encore marqué par ses dernières blessures, après avoir fait match nul face à Al-Tadhamon, tout juste promu en Roshn Saudi League, sur le score de 3-3 lors de la dernière journée.
Ce nul a considérablement éloigné Al-Ahli de la première place, son total s'élevant à 15 points, synonyme de deuxième place au classement, à 4 points de l'Ittihad, installé en tête.
Et même s'il n'a subi aucune défaite cette saison, Al-Ahli affiche des résultats en dents de scie, avec 2 nuls lors de ses 3 derniers matchs, ce qui représente un signal d'alarme pour le club.
En face, Damac dispute ce match dans une situation plus confortable, après le report de sa rencontre de la dernière journée contre Al-Ansar au mois de janvier prochain.
Mais l'équipe visiteuse souffre clairement cette saison, n'ayant décroché qu'une seule victoire, pour deux défaites et 3 nuls, dont un face à l'Ittihad, le seul faux pas des « Tigres » cette saison.
Ces résultats ont placé Damac à la seizième place du classement avec seulement 6 points, mais avec un match en moins par rapport à Al-Ahli.
Al-Ittihad face à la pire victime d'Al-Hilal
Dans un autre match qui s'annonce tout aussi difficile, l'équipe d'Al-Ittihad cherche à préserver sa solidité lors de la saison en cours du championnat Joy Elite, en recevant son homologue Neom à Djeddah.
Al-Ittihad dispute cette rencontre en ayant assuré son maintien au sommet, puisqu'il occupe la première place avec 19 points, récoltés grâce à 6 victoires et un seul match nul, avec 4 points d'avance sur Al-Ahli, deuxième au classement.
Malgré cela, « Al-Ameed » ne souhaite pas gâcher sa série record de 6 victoires consécutives, après l'unique match nul face à Damac lors de la première journée.
Toutefois, la tâche d'Al-Ittihad ne sera pas aisée face à une équipe qui n'a subi qu'une seule défaite lors de la saison en cours, pour 3 victoires et un autre match nul.
Mais cette unique défaite a été lourde pour l'équipe de Neom, qui s'est inclinée face à Al-Hilal sur un score de quatre buts à zéro, la plus large victoire de l'équipe de la capitale lors de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans.
Ces résultats ont placé Neom à la dixième place du classement avec 10 points, bien qu'il n'ait disputé que 5 matchs après 7 journées écoulées.
Al-Nassr et Al-Qadisiyah : le bouquet final
En Roshn Saudi League, la rencontre entre Al-Nassr et Al-Qadisiyah peut être qualifiée de choc au sommet explosif, opposant le tenant du titre à l'un des principaux candidats au sacre cette saison, mais la situation est quelque peu différente en Ligue des champions de l'élite de l'AFC.
Cette fois, le match mettra aux prises deux équipes en grande difficulté, puisque Al-Qadisiyah occupe la huitième place du classement avec 11 points, malgré 7 matchs disputés, dont 3 victoires, deux nuls et deux défaites.
Mais la situation est pire pour Al-Nassr, qui occupe la quinzième place du classement avec seulement 7 points, récoltés grâce à deux victoires, un nul et deux défaites, après avoir disputé 5 matchs.
De manière générale, Al-Nassr n'a obtenu que 4 points lors des 4 dernières journées de la Ligue des champions de l'élite de l'AFC, acquis grâce à une seule victoire face à Damac et un nul contre Al-Wehda, pour deux défaites concédées face à Al-Fateh et Al-Feiha.
« Al-Alami » cherche à se ressaisir de la meilleure des manières, en décrochant une victoire qui sera précieuse face à Al-Qadisiyah, qui possède de nombreux talents de premier plan en Ligue des champions de l'élite de l'AFC.
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