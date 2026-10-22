Les matches de la huitième journée débuteront après-demain, dimanche 25 octobre, lorsque Al-Faisaly se rendra sur le terrain d'Al-Khaleej à Seihat, tandis qu'Al-Ettifaq accueillera Al-Taawoun à Dammam et qu'Al-Riyadh affrontera Al-Kholood dans la capitale saoudienne.

Al-Hilal disputera le match le plus relevé de la journée en recevant Al-Fateh sur sa pelouse de Riyad, pendant qu'Al-Najma rencontrera Al-Watan au stade de la direction de l'éducation à Onaizah, et qu'Al-Jabalain se déplacera chez Al-Orobah à Al-Jouf.

Les matches de la première journée se clôtureront par deux affrontements de poids à Djeddah, où Al-Ahli affrontera Damac et Al-Ittihad se mesurera à Neom.

La deuxième journée, le lundi 26 octobre, verra se disputer quatre matches, à commencer par celui entre Al-Hazem et Al-Wehda à Ar-Rass, et Al-Akhdoud face à Al-Feiha au stade de la ville sportive Prince Sultan bin Abdelaziz à Abha.

Al-Ansar rencontrera Al-Tadamoun à Médine, tandis que les matches de la journée se concluront par un affrontement acharné entre Al-Nassr et Al-Qadisiyah dans la capitale saoudienne, Riyad.