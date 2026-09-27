Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Jonathan David ne s’arrête plus : but décisif aussi avec le Canada. Juventus, les 25 millions du rachat de la part de l’Atlético, c’est peu !

J. David
Mercato
Juventus FC
Atlético Madrid
Canada

L’attaquant, prêté par la Juventus à l’Atlético de Madrid, après son excellent début de saison en Espagne, marque aussi avec sa sélection nationale

Lors d’un match amical disputé dans la nuit italienne à Toronto, le Canada s’est imposé 1-0 face à un Chili réduit à neuf, grâce à un but de Jonathan David. David, en grande forme, a inscrit l’unique but des Rouges à la 12e minute, en reprenant un ballon repoussé après que le gardien chilien Lawrence Vigouroux eut réalisé un arrêt prodigieux sur une tentative à bout portant de Cyle Larin.


Le Chili s’est retrouvé à dix à la 36e minute, lorsque Lucas Cepeda a reçu un carton rouge direct pour une intervention pied haut qui a causé une blessure saignante à Richie Laryea. Cinq minutes après le début de la seconde période, Gabriel Suazo a été expulsé pour un second avertissement, laissant le Chili à neuf.


  • DAVID, MOMENT EN OR, OPTION D’ACHAT TROP BASSE ?

    David, qui a rejoint l’Atlético de Madrid l’été dernier en prêt avec option d’achat fixée à 25 millions après avoir quitté la Juventus, a parfaitement lancé sa saison, au point d’être candidat pour remporter le prix de joueur du mois de septembre en Liga. Avec les Colchoneros, il a inscrit trois buts en quatre matches, dont un contre le Real Madrid, et il a désormais aussi trouvé le chemin des filets lors de sa première apparition de la saison avec sa sélection.


    Après la saison désastreuse 2025-26 à la Juventus, le Canadien, né en 2000, semble avoir retrouvé son niveau de la grande époque lilloise. Rappelons que la Juventus l’a recruté en 2025 en provenance de Lille libre de tout contrat, hors frais de commissions versées aux agents, et que un éventuel transfert définitif de David en 2027 pourrait donc permettre à la Juventus de réaliser une plus-value.


    Bien sûr, si l’attaquant devait poursuivre sa saison sur ce rythme, à Turin il y aurait de quoi s’en mordre les doigts, car à ce moment-là, les 25 millions fixés pour l’option d’achat de l’Atlético paraîtraient même insuffisants.

    • Publicité

  • 2025, David à la Juventus librement

    Rappelons les termes de l’achat de David par la Juventus en 2025 : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir finalisé un contrat de prestation sportive avec le joueur Jonathan Christian David ; en contrepartie de l’enregistrement du joueur, des frais accessoires de 12,5 millions d’euros seront supportés, payables sur trois exercices. La Juventus a signé avec le même joueur un contrat de prestation sportive jusqu’au 30 juin 2030 ».

  • 2026, David de la Juventus à l’Atlético de Madrid

    Rappelons les termes du transfert de David de la Juventus à l’Atlético lors du dernier mercato : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le Club Atlético de Madrid pour la cession temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2027, des droits sur les prestations sportives du joueur Jonathan Christian David. L’accord prévoit en outre la possibilité pour l’Atlético de Madrid d’acquérir à titre définitif les droits sur les prestations sportives du joueur. Le montant convenu pour l’éventuel transfert définitif s’élève à 25 millions d’euros, payables sur quatre exercices. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google