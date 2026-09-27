Lors d’un match amical disputé dans la nuit italienne à Toronto, le Canada s’est imposé 1-0 face à un Chili réduit à neuf, grâce à un but de Jonathan David. David, en grande forme, a inscrit l’unique but des Rouges à la 12e minute, en reprenant un ballon repoussé après que le gardien chilien Lawrence Vigouroux eut réalisé un arrêt prodigieux sur une tentative à bout portant de Cyle Larin.
Le Chili s’est retrouvé à dix à la 36e minute, lorsque Lucas Cepeda a reçu un carton rouge direct pour une intervention pied haut qui a causé une blessure saignante à Richie Laryea. Cinq minutes après le début de la seconde période, Gabriel Suazo a été expulsé pour un second avertissement, laissant le Chili à neuf.