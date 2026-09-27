David, qui a rejoint l’Atlético de Madrid l’été dernier en prêt avec option d’achat fixée à 25 millions après avoir quitté la Juventus, a parfaitement lancé sa saison, au point d’être candidat pour remporter le prix de joueur du mois de septembre en Liga. Avec les Colchoneros, il a inscrit trois buts en quatre matches, dont un contre le Real Madrid, et il a désormais aussi trouvé le chemin des filets lors de sa première apparition de la saison avec sa sélection.





Après la saison désastreuse 2025-26 à la Juventus, le Canadien, né en 2000, semble avoir retrouvé son niveau de la grande époque lilloise. Rappelons que la Juventus l’a recruté en 2025 en provenance de Lille libre de tout contrat, hors frais de commissions versées aux agents, et que un éventuel transfert définitif de David en 2027 pourrait donc permettre à la Juventus de réaliser une plus-value.





Bien sûr, si l’attaquant devait poursuivre sa saison sur ce rythme, à Turin il y aurait de quoi s’en mordre les doigts, car à ce moment-là, les 25 millions fixés pour l’option d’achat de l’Atlético paraîtraient même insuffisants.