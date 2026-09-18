Le jeune talent de Manchester United JJ Gabriel pourrait être écarté de la prochaine série de matches internationaux des sélections de jeunes de l’Angleterre après avoir demandé à quitter Carrington. Surnommé « Kid Messi » depuis ses premières années dans une académie londonienne, le joueur de 15 ans a demandé l’annulation de son inscription auprès du club, suscitant l’intérêt du Real Madrid, de Barcelone, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich.

Selon Telegraph Sport, le personnel de la Fédération anglaise évalue si l’adolescent se trouve dans les bonnes dispositions physiques et mentales pour honorer une convocation internationale.

Cette décision intervient dans un contexte de forte incertitude contractuelle, alors que le prodige approche de son 16e anniversaire, le 6 octobre.