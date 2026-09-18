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JJ Gabriel pourrait manquer une sélection de jeunes de l’Angleterre au milieu de discussions en cours sur son départ de Manchester United
Le « Kid Messi » risque d’être écarté de la sélection de l’Angleterre
Le jeune talent de Manchester United JJ Gabriel pourrait être écarté de la prochaine série de matches internationaux des sélections de jeunes de l’Angleterre après avoir demandé à quitter Carrington. Surnommé « Kid Messi » depuis ses premières années dans une académie londonienne, le joueur de 15 ans a demandé l’annulation de son inscription auprès du club, suscitant l’intérêt du Real Madrid, de Barcelone, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich.
Selon Telegraph Sport, le personnel de la Fédération anglaise évalue si l’adolescent se trouve dans les bonnes dispositions physiques et mentales pour honorer une convocation internationale.
Cette décision intervient dans un contexte de forte incertitude contractuelle, alors que le prodige approche de son 16e anniversaire, le 6 octobre.
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La FA donne la priorité au bien-être au milieu du bras de fer à Carrington
Le staff de l’Angleterre aimerait idéalement inclure l’attaquant polyvalent dans ses prochaines sélections, mais toutes les parties s’accordent à dire que le bien-être personnel de Gabriel doit primer. L’adolescent ne s’est pas entraîné à Carrington depuis la semaine dernière, manquant par conséquent les matches de Manchester United chez les moins de 21 ans.
La FA reste en contact étroit avec ses représentants afin de gérer cette situation sensible avec délicatesse.
Comme les sélections de jeunes de l’Angleterre en dessous des moins de 21 ans disputent des matches sans enjeu officiel pendant cette fenêtre, son absence potentielle ne perturbera pas les campagnes de qualification officielles.
L’ascension fulgurante du jeune talent dans la hiérarchie de l’Angleterre
L'éventuelle absence de Gabriel intervient peu après une période sensationnelle sur les terrains. L'attaquant né à Londres a inscrit un triplé pour Manchester United en UEFA Youth League la semaine dernière, après avoir déjà été sélectionné avec l'Angleterre U17, U16 et U15.
Il reste éligible pour la République d'Irlande par son père et pour Chypre par sa mère, après avoir également refusé auparavant une convocation avec l'Angleterre U16 en août 2025 afin de privilégier son développement en club.
Sa progression rapide à travers les catégories d'âge souligne pourquoi les plus grands clubs européens suivent sa situation de près.
La trêve internationale apporte des décisions cruciales pour l’avenir
Alors que les annonces concernant les effectifs de jeunes approchent, Gabriel devrait rester éloigné de la compétition pendant que les discussions se poursuivent au sujet de son inscription à Carrington. La prochaine trêve internationale offre à toutes les parties le temps de négocier sans distraction immédiate liée aux jours de match.
United maintient que la situation peut encore être réglée malgré l’intérêt croissant de clubs rivaux.
Les prochaines semaines détermineront si la sensation adolescente réglera son avenir en club avant de retrouver la sélection anglaise.
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