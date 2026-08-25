Selon GiveMeSport, Aston Villa traverse une période agitée sur le marché des transferts, alors que son attaquant phare Ollie Watkins pousse activement pour un départ. Alors que le mercato touche à sa fin, l’équipe d’Unai Emery doit décider si elle encaisse sur l’international anglais après l’intérêt de la Saudi Pro League et plusieurs offres rejetées d’Al-Hilal.

Cette incertitude intervient à un moment difficile pour le club après une défaite démoralisante 4-0 contre Brighton lors de son match d’ouverture, une rencontre au cours de laquelle Watkins était notamment absent. Conserver un joueur perturbé qui a été écarté du groupe semble de plus en plus intenable, ce qui oblige Villa à peser ses options avant la date limite.