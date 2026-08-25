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Jean-Philippe Mateta ciblé alors qu’Ollie Watkins vise un transfert en Saudi Pro League
Face à un casse-tête en attaque
Selon GiveMeSport, Aston Villa traverse une période agitée sur le marché des transferts, alors que son attaquant phare Ollie Watkins pousse activement pour un départ. Alors que le mercato touche à sa fin, l’équipe d’Unai Emery doit décider si elle encaisse sur l’international anglais après l’intérêt de la Saudi Pro League et plusieurs offres rejetées d’Al-Hilal.
Cette incertitude intervient à un moment difficile pour le club après une défaite démoralisante 4-0 contre Brighton lors de son match d’ouverture, une rencontre au cours de laquelle Watkins était notamment absent. Conserver un joueur perturbé qui a été écarté du groupe semble de plus en plus intenable, ce qui oblige Villa à peser ses options avant la date limite.
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Mateta ciblé comme remplaçant
Alors que des liens existent avec d'autres cibles potentielles, comme Nicolas Jackson de Chelsea, Villa a identifié l'attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta comme un successeur prioritaire. Des informations indiquent que le club des Midlands a déjà eu des discussions préliminaires concernant un possible transfert de l'attaquant français.
Le recrutement de Mateta semble de plus en plus réalisable compte tenu de sa situation contractuelle à Selhurst Park, où il ne lui reste que 12 mois de contrat. Crystal Palace serait disposé à écouter des offres après un récent différend public concernant la validité de la dernière année de son contrat.
Une expérience confirmée en Premier League
Mateta affiche un solide bilan sur la scène nationale, ce qui en fait une option attrayante pour les clubs à la recherche d’une force de frappe immédiate dans l’élite anglaise. Lors de la campagne 2025-2026 de Premier League, l’attaquant puissant a disputé 32 matches et inscrit 12 buts pour Crystal Palace.
Au-delà de son total de buts, sa présence physique ressort aussi à travers des statistiques sous-jacentes impressionnantes, avec une moyenne de deux tirs et 2,1 duels aériens remportés par match. Si des alternatives comme Jackson pourraient s’avérer difficiles à recruter, Mateta représente une solution facilement accessible pour la ligne d’attaque de Villa.
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Accélérant pour boucler un accord
Le temps presse pour que la direction d'Aston Villa résolve son casse-tête offensif et fournisse à Emery les outils nécessaires pour la saison. Si elle choisit d'autoriser le départ de Watkins, elle devra agir immédiatement pour lui trouver un remplaçant et éviter de nouvelles perturbations.
Les prochains jours détermineront si Aston Villa peut gérer avec succès une transition à haut risque et remettre sa saison sur les rails. Les supporters suivront cela de près pendant que le club décidera de la direction à prendre avant la fermeture du mercato.
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