Dimanche, le club anglais fraîchement déchu de son titre de champion a d’abord officialisé le départ de l’ex-milieu de Bundesliga. Peu après, Konaté a adressé un message émouvant à ses supporters via les réseaux sociaux.
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« Je suis profondément attristé » : Ibrahima Konaté se confie dans son communiqué d'adieu au FC Liverpool
« Je suis profondément attristé de ne pas avoir pu vous dire au revoir lors du dernier match », a écrit le joueur de 27 ans sur Instagram, s’adressant aux supporters du LFC. « Sur le moment, je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je porterais ce maillot devant vous. » Des propos qui suggèrent que Konaté a été sincèrement surpris par l’échec des négociations contractuelles avec les dirigeants de Liverpool.
Si les discussions autour de la prolongation de son contrat expirant en juin ont duré plusieurs mois, tout semblait encore se diriger vers un dénouement positif il y a quelques semaines. Mi-avril, après le derby remporté contre Everton, le défenseur avait pourtant affirmé : « Il y a eu des discussions avec le club et nous sommes sur le point de trouver un accord. » Selon L’Équipe, il ne restait alors « plus que des détails » à régler, et Konaté concluait : « Je pense que tout le monde le souhaite depuis longtemps et nous sommes sur la bonne voie. Ça avance. »
- ⒞Getty Images
Selon les dernières informations, Ibrahima Konaté serait sur le point de s’engager avec le FC Bayern.
L’accord pressenti n’a pas été conclu. Après des rumeurs croissantes vendredi, le club a clarifié la situation dimanche. Dans un communiqué officiel, le FC Liverpool a annoncé : « Ibrahima Konaté quittera le club cet été, son contrat prenant fin. » Le défenseur quitte Anfield Road « avec gratitude pour sa contribution », ajoute le texte.
Arrivé en 2021 en provenance du RB Leipzig pour un transfert estimé à 40 millions d’euros, il a contribué au titre de champion d’Angleterre conquis par les Reds en 2025. « Je suis arrivé comme un jeune joueur plein de grands rêves et je pars aujourd’hui avec des souvenirs que je chérirai toute ma vie », a déclaré le défenseur. Pour lui, « ce fut un honneur de porter le maillot de Liverpool ». Il a conclu : « Ce n’est pas un au revoir facile. Mais le moment est venu de relever un nouveau défi et d’entamer un nouveau chapitre. À bientôt. »
Concernant son avenir, plusieurs clubs sont déjà sur les rangs. Selon L’Équipe, Chelsea, rival des Reds en Premier League, le PSG, récent vainqueur de la Ligue des champions, et le FC Bayern seraient intéressés. Footmercato ajoute dimanche qu’un départ vers l’Arabie saoudite reste envisageable : Al-Ittihad, ancien champion aux moyens financiers considérables, serait « à l’affût ».
Les transferts records du FC Liverpool
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Aleksander Isak Attaquant Newcastle United 2025 145 millions d’euros Florian Wirtz Milieu de terrain Bayer Leverkusen 2025 125 millions d'euros Hugo Ekitike Attaquant Eintracht Francfort 2025 95 millions d’euros Darwin Núñez Attaquant Benfica 2022 85 millions d’euros Virgil van Dijk Défense FC Southampton 2018 84,65 millions d’euros Alisson Becker Gardien AS Rome 2018 72,5 millions d'euros Dominik Szoboszlai Milieu de terrain RB Leipzig 2023 70 millions d'euros Naby Keita Milieu de terrain RB Leipzig 2018 60 millions d’euros Luis Díaz Attaquant FC Porto 2022 49 millions d’euros Milos Kerkez Défense AFC Bournemouth 2025 46,9 millions d’euros