« Je suis profondément attristé de ne pas avoir pu vous dire au revoir lors du dernier match », a écrit le joueur de 27 ans sur Instagram, s’adressant aux supporters du LFC. « Sur le moment, je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je porterais ce maillot devant vous. » Des propos qui suggèrent que Konaté a été sincèrement surpris par l’échec des négociations contractuelles avec les dirigeants de Liverpool.

Si les discussions autour de la prolongation de son contrat expirant en juin ont duré plusieurs mois, tout semblait encore se diriger vers un dénouement positif il y a quelques semaines. Mi-avril, après le derby remporté contre Everton, le défenseur avait pourtant affirmé : « Il y a eu des discussions avec le club et nous sommes sur le point de trouver un accord. » Selon L’Équipe, il ne restait alors « plus que des détails » à régler, et Konaté concluait : « Je pense que tout le monde le souhaite depuis longtemps et nous sommes sur la bonne voie. Ça avance. »