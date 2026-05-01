Des photos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré la monoplace accidentée au bord de la piste. Les deux occupants en sont sortis indemnes. « C’était un accident violent, mais il prouve que nos voitures sont sûres. Je suis soulagé que nous nous en soyons sortis sains et saufs », a déclaré Verstappen après coup.

« Il y a toujours des risques dans beaucoup de choses que l’on fait, mais oui, la course automobile reste dangereuse », a rappelé son fils Max. Le fait de piloter un bolide de Formule 1, réputé très sûr, n’y change rien : « On peut tout simplement heurter quelque chose sous un mauvais angle. La sécurité des voitures n’y change rien. Parfois, on a tout simplement de la malchance. »