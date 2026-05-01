« Je peux rentrer à l'hôtel ce soir. Je vais prendre une douche, mais si le sol est glissant, je risque de glisser et de me casser la nuque », a déclaré le quadruple champion du monde de Formule 1 avant le Grand Prix de Miami dimanche (22 h 00 CEST, Sky), avant d'ajouter : « Je continue de penser qu’il peut aussi être très risqué de se déplacer à vélo à Amsterdam. » Après tout, il pourrait « se faire renverser par un bus ».
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« Je pourrais dérailler et me briser la nuque » : la star de la Formule 1 Max Verstappen s’invite dans le débat sur la sécurité
Le débat sur la sécurité a été déclenché par une question posée par un journaliste au sujet de l’accident de rallye survenu dimanche dernier au père de Verstappen, Jos. Le Néerlandais de 54 ans, qui participait à la quatrième manche du championnat de Belgique des rallyes avec son copilote Jasper Vermeulen au volant de sa Skoda, a quitté la route dans un virage rapide à gauche puis à droite, a heurté un arbre et a ensuite fait un tonneau avec sa voiture.
Les deux joueurs impliqués dans la collision sont sortis indemnes de l’accident.
Des photos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré la monoplace accidentée au bord de la piste. Les deux occupants en sont sortis indemnes. « C’était un accident violent, mais il prouve que nos voitures sont sûres. Je suis soulagé que nous nous en soyons sortis sains et saufs », a déclaré Verstappen après coup.
« Il y a toujours des risques dans beaucoup de choses que l’on fait, mais oui, la course automobile reste dangereuse », a rappelé son fils Max. Le fait de piloter un bolide de Formule 1, réputé très sûr, n’y change rien : « On peut tout simplement heurter quelque chose sous un mauvais angle. La sécurité des voitures n’y change rien. Parfois, on a tout simplement de la malchance. »