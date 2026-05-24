Jarrod Bowen s'exprime sur l'avenir après la relégation de West Ham de la Premier League

L’entraîneur Nuno, qui a succédé à Graham Potter en septembre, a présenté ses excuses aux supporters de West Ham tout en refusant de s’engager à rester à la tête de l’équipe ou de commenter l’avenir de ses joueurs stars. « C’est un moment de profonde tristesse pour nous tous au sein du club », a-t-il expliqué. « Nous avons connu une journée difficile, nous avions une mission ardue et nous avons perdu le privilège de décider de notre propre avenir. Si l’on m’interroge aujourd’hui sur le passé ou l’avenir, je ne crois pas que ce soit le moment opportun pour mesurer la tristesse de nos supporters, la nôtre et celle du club, ni pour leur présenter nos excuses et les remercier du soutien qu’ils nous ont apporté. Ce fut une saison étrange en termes de points : d’ordinaire, 39 unités suffisaient pour se maintenir au cours des dix dernières années. Nous avons progressé, mais cela n’a pas suffi. »