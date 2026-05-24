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Jarrod Bowen s'exprime sur l'avenir après la relégation de West Ham de la Premier League
West Ham est officiellement relégué à l'issue de la dernière journée de championnat.
West Ham est relégué en Championship, mettant fin à quatorze années consécutives parmi l’élite. Les Hammers ont conclu leur saison par une victoire 3-0 à domicile face à Leeds United, grâce à des réalisations en seconde période de Taty Castellanos, Bowen et Callum Wilson. Toutefois, Tottenham, deux points au-dessus au classement, a assuré sa propre survie en battant Everton et a ainsi scellé le destin des Londoniens. Bowen, arrivé en provenance de Hull City en janvier 2020, a passé six ans au club, disputant 280 matchs et s’imposant comme un incontournable. Son départ cet été semble toutefois de plus en plus probable.
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Bowen réagit aux spéculations sur son avenir
Après la rencontre, l’ailier de 29 ans, sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, a été interrogé sur son avenir alors que les rumeurs de transfert vont bon train. « Écoutez, c’est encore très, très frais. Parler de l’avenir serait un manque de respect envers le club, les supporters, tout ça », a déclaré Bowen. « Je suis sous contrat ici. Il y aura des rumeurs, des discussions, mais mon unique objectif est de ramener ce club en Premier League. J’ai connu de grands moments ici ; c’est une période difficile, l’avenir est incertain, mais je veux voir ce club retrouver l’élite et, pour l’instant, c’est mon seul objectif. »
Nuno présente ses excuses aux supporters
L’entraîneur Nuno, qui a succédé à Graham Potter en septembre, a présenté ses excuses aux supporters de West Ham tout en refusant de s’engager à rester à la tête de l’équipe ou de commenter l’avenir de ses joueurs stars. « C’est un moment de profonde tristesse pour nous tous au sein du club », a-t-il expliqué. « Nous avons connu une journée difficile, nous avions une mission ardue et nous avons perdu le privilège de décider de notre propre avenir. Si l’on m’interroge aujourd’hui sur le passé ou l’avenir, je ne crois pas que ce soit le moment opportun pour mesurer la tristesse de nos supporters, la nôtre et celle du club, ni pour leur présenter nos excuses et les remercier du soutien qu’ils nous ont apporté. Ce fut une saison étrange en termes de points : d’ordinaire, 39 unités suffisaient pour se maintenir au cours des dix dernières années. Nous avons progressé, mais cela n’a pas suffi. »
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Quelle suite pour Bowen et West Ham ?
West Ham doit désormais se préparer à une saison exigeante en Championship, avec pour objectif une remontée immédiate. Le club doit prendre des décisions cruciales concernant son encadrement technique et s'apprête probablement à procéder à une vente massive de joueurs cet été afin de rééquilibrer ses finances. Quant à Bowen, il va désormais se concentrer sur le repos avant le début de la pré-saison, et les fidèles supporters des Hammers espèrent qu'il mènera la charge pour un retour dans l'élite.