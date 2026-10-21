Jamie Carragher bluffé par le nouveau rôle de Youri Tielemans, star de Manchester United

Carragher a particulièrement couvert Tielemans d’éloges après le match nul obtenu de haute lutte par United face à Leeds dimanche. L’international belge a livré une prestation remarquable à Elland Road après que l’entraîneur Carrick a modifié son dispositif tactique.

Les visiteurs ont bien entamé la rencontre, Tielemans évoluant dans une position plus avancée qu’à l’accoutumée. Il a pris place aux côtés de Bruno Fernandes et de Bryan Mbeumo pour former un trio offensif dangereux.

Ce repositionnement a immédiatement porté ses fruits pour les visiteurs. Dans le dernier tiers du terrain, Tielemans a délivré une passe décisive précise à Mbeumo pour l’ouverture du score, avant que Dominic Calvert-Lewin n’égalise finalement pour Leeds en seconde période.