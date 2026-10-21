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Jamie Carragher bluffé par le nouveau rôle de Youri Tielemans, star de Manchester United
L’ajustement tactique porte ses fruits pour United
Carragher a particulièrement couvert Tielemans d’éloges après le match nul obtenu de haute lutte par United face à Leeds dimanche. L’international belge a livré une prestation remarquable à Elland Road après que l’entraîneur Carrick a modifié son dispositif tactique.
Les visiteurs ont bien entamé la rencontre, Tielemans évoluant dans une position plus avancée qu’à l’accoutumée. Il a pris place aux côtés de Bruno Fernandes et de Bryan Mbeumo pour former un trio offensif dangereux.
Ce repositionnement a immédiatement porté ses fruits pour les visiteurs. Dans le dernier tiers du terrain, Tielemans a délivré une passe décisive précise à Mbeumo pour l’ouverture du score, avant que Dominic Calvert-Lewin n’égalise finalement pour Leeds en seconde période.
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Carragher souligne la vision du jeu et la qualité au milieu de terrain
La vision du jeu et la qualité technique du Belge ont permis à Manchester United de créer ses meilleures occasions offensives du match. Sa lecture du jeu a directement conduit à l’ouverture du score, ce qui lui a valu les éloges de Carragher sur le plateau de télévision.
« Il prend l’information et joue le ballon avec son pied le plus en retrait, ce qui lui permet d’écarter le jeu sur le côté, a expliqué Carragher sur Sky Sports. Il sait que Mbeumo est dans cette zone et qu’il va le trouver. C’est de la grande qualité. »
L’énergie au milieu de terrain aide à libérer le potentiel
Tielemans a été titulaire lors des sept matches de Premier League disputés cette saison. Toutefois, son association précédente avec Kobbie Mainoo dans un rôle plus reculé avait récemment suscité de vives critiques de la part de l'ancien capitaine du club Gary Neville.
Mainoo étant actuellement écarté sur blessure, Carrick a choisi d'aligner Carlos Baleba et Andrey Santos dans l'entrejeu. Ce choix a apporté l'énergie qui manquait cruellement au milieu de terrain et offert une base solide aux attaquants. Il a aussi déchargé Tielemans de ses lourdes responsabilités défensives.
« Il prend des informations, regarde par-dessus son épaule gauche, cherche où se trouvent Bruno Fernandes et Bryan Mbeumo », a ajouté Carragher. « Une finition brillante, mais ce qu'a fait Tielemans était absolument fantastique. »
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Cap sur les compétitions européennes
L’équipe va désormais se remobiliser et préparer un déplacement européen crucial. United doit affronter Como en Ligue des champions plus tard cette semaine et se rendra en Italie pour jouer au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Tielemans espérera conserver son rôle plus avancé pour confirmer sa prestation convaincante sur la scène nationale.
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