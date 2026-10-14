Italie-France à Milan : billets en vente, les prix

Deux ans plus tard, San Siro accueillera de nouveau l’une des affiches les plus fascinantes du football européen et mondial. Les billets pour Italie-France sont en vente. Il s’agira du dernier match à domicile de l’Italie dans son groupe de Ligue des nations de l’UEFA, jeudi 12 novembre (20 h 45) au stade Giuseppe-Meazza de Milan.





Les billets sont disponibles dans les points de vente agréés Vivaticket et sur le site ticketing.figc.it, avec des tarifs réduits pour les familles, les moins de 12 ans, les moins de 18 ans, les plus de 65 ans et les étudiants.





L’ITALIE DE RETOUR À MILAN

Le 15 mai 1910, le tout premier match de l’histoire de l’Italie s’était disputé à Milan, face à la France : à l’Arena Civica, la rencontre s’était achevée sur une victoire italienne 6-2. Dix ans plus tard, le 18 janvier 1920, l’Italie avait battu les Bleus 9-4, signant la plus large victoire de tous ses matches disputés dans le chef-lieu de la Lombardie. Deuxième ville après Rome à avoir accueilli le plus grand nombre de rencontres de l’Italie (64, pour un bilan de 39 victoires, 19 nuls et 6 défaites), et siège de la Fédération italienne de football entre 1905 et 1911, Milan a vu l’équipe nationale évoluer dans quatre enceintes différentes : l’Arena Civica, le Velodromo Sempione (démoli en 1928), le Campo Milan di Viale Lombardia et le stade de San Siro, qui porte le nom de Giuseppe Meazza depuis le 3 mars 1980.





L’Italie rejouera au stade Giuseppe-Meazza un an après sa défaite (1-4) face à la Norvège lors du dernier match de son groupe de qualification à la Coupe du monde, et deux ans après son revers (1-3) face à la France en Ligue des nations. L’Italie a perdu ses trois derniers matches disputés à Milan, où elle était restée invaincue pendant près d’un siècle, 96 ans exactement : de la défaite 1-2 face à la Hongrie en janvier 1925 à celle, sur le même score, face à l’Espagne en octobre 2021.



