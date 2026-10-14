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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Italie-France à Milan : billets en vente, les prix

Italie
France

Le dernier match à domicile de l’Italie dans le groupe est prévu le jeudi 12 novembre au stade Giuseppe-Meazza. Les billets sont disponibles à partir de 20 euros, avec des tarifs réduits pour les familles, les moins de 12 ans, les moins de 18 ans, les plus de 65 ans et les étudiants universitaires.

Deux ans plus tard, San Siro accueillera de nouveau l’une des affiches les plus fascinantes du football européen et mondial. Les billets pour Italie-France sont en vente. Il s’agira du dernier match à domicile de l’Italie dans son groupe de Ligue des nations de l’UEFA, jeudi 12 novembre (20 h 45) au stade Giuseppe-Meazza de Milan.


Les billets sont disponibles dans les points de vente agréés Vivaticket et sur le site ticketing.figc.it, avec des tarifs réduits pour les familles, les moins de 12 ans, les moins de 18 ans, les plus de 65 ans et les étudiants.


L’ITALIE DE RETOUR À MILAN

Le 15 mai 1910, le tout premier match de l’histoire de l’Italie s’était disputé à Milan, face à la France : à l’Arena Civica, la rencontre s’était achevée sur une victoire italienne 6-2. Dix ans plus tard, le 18 janvier 1920, l’Italie avait battu les Bleus 9-4, signant la plus large victoire de tous ses matches disputés dans le chef-lieu de la Lombardie. Deuxième ville après Rome à avoir accueilli le plus grand nombre de rencontres de l’Italie (64, pour un bilan de 39 victoires, 19 nuls et 6 défaites), et siège de la Fédération italienne de football entre 1905 et 1911, Milan a vu l’équipe nationale évoluer dans quatre enceintes différentes : l’Arena Civica, le Velodromo Sempione (démoli en 1928), le Campo Milan di Viale Lombardia et le stade de San Siro, qui porte le nom de Giuseppe Meazza depuis le 3 mars 1980.


L’Italie rejouera au stade Giuseppe-Meazza un an après sa défaite (1-4) face à la Norvège lors du dernier match de son groupe de qualification à la Coupe du monde, et deux ans après son revers (1-3) face à la France en Ligue des nations. L’Italie a perdu ses trois derniers matches disputés à Milan, où elle était restée invaincue pendant près d’un siècle, 96 ans exactement : de la défaite 1-2 face à la Hongrie en janvier 1925 à celle, sur le même score, face à l’Espagne en octobre 2021.


  • LES PRIX DES BILLETS

    TRIBUNE D’HONNEUR ORANGE AVEC SERVICES D’HOSPITALITÉ - 195 EUROS

    SKY LOUNGE ROUGE - 180 EUROS

    SKY LOUNGE ORANGE - 160 EUROS

    LOGES D’ENTREPRISE ROUGES - 180 EUROS

    TRIBUNE D’HONNEUR ROUGE - 110 EUROS

    FAUTEUIL ROUGE - 100 EUROS


    TRIBUNE ROUGE PREMIER ANNEAU - 80 EUROS

    TRIBUNE ROUGE PREMIER ANNEAU TARIF RÉDUIT PLUS DE 65 ANS - 70 EUROS


    TRIBUNE ROUGE PREMIER ANNEAU TARIF RÉDUIT MOINS DE 12 ANS - 40 EUROS

    TRIBUNE ROUGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE - 60 EUROS

    TRIBUNE ROUGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE TARIF RÉDUIT PLUS DE 65 ANS - 50 EUROS

    TRIBUNE ROUGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE OFFRE FAMILLE ADULTE - 35 EUROS

    TRIBUNE ROUGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE OFFRE FAMILLE MOINS DE 18 ANS - 25 EUROS

    TRIBUNE ROUGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE TARIF RÉDUIT MOINS DE 12 ANS - 14 EUROS


    TRIBUNE D’HONNEUR ORANGE - 80 EUROS

    TRIBUNE ORANGE PREMIER ANNEAU - 70 EUROS

    TRIBUNE ORANGE PREMIER ANNEAU TARIF RÉDUIT PLUS DE 65 ANS - 60 EUROS


    TRIBUNE ORANGE PREMIER ANNEAU TARIF RÉDUIT MOINS DE 12 ANS - 35 EUROS

    TRIBUNE ORANGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE - 50 EUROS

    TRIBUNE ORANGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE TARIF RÉDUIT PLUS DE 65 ANS - 40 EUROS

    TRIBUNE ORANGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE OFFRE FAMILLE ADULTE - 30 EUROS

    TRIBUNE ORANGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE OFFRE FAMILLE MOINS DE 18 ANS - 20 EUROS

    TRIBUNE ORANGE PREMIER ANNEAU LATÉRALE TARIF RÉDUIT MOINS DE 12 ANS - 10 EUROS


    TRIBUNES BLEUE ET VERTE PREMIER ANNEAU - 40 EUROS

    TRIBUNES BLEUE ET VERTE PREMIER ANNEAU TARIF RÉDUIT MOINS DE 18 ANS - 20 EUROS


    TRIBUNES ROUGE ET ORANGE DEUXIÈME ANNEAU - 40 EUROS

    TRIBUNES ROUGE ET ORANGE DEUXIÈME ANNEAU TARIF RÉDUIT PLUS DE 65 ANS - 30 EUROS

    TRIBUNES ROUGE ET ORANGE DEUXIÈME ANNEAU TARIF RÉDUIT MOINS DE 12 ANS - 10 EUROS



    TRIBUNES BLEUE ET VERTE DEUXIÈME ANNEAU - 30 EUROS

    TRIBUNES BLEUE ET VERTE DEUXIÈME ANNEAU TARIF RÉDUIT ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES - 14 EUROS


    TRIBUNES BLEUE ET VERTE DEUXIÈME ANNEAU TARIF RÉDUIT MOINS DE 12 ANS - 10 EUROS


    TRIBUNES BLEUE ET VERTE TROISIÈME ANNEAU - 20 EUROS

    TRIBUNES BLEUE ET VERTE TROISIÈME ANNEAU TARIF RÉDUIT MOINS DE 12 ANS - 5 EUROS

    TRIBUNE ROUGE TROISIÈME ANNEAU - 20 EUROS

    TRIBUNE ROUGE TROISIÈME ANNEAU TARIF RÉDUIT MOINS DE 12 ANS - 5 EUROS



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