Isla prend sa retraite après avoir disputé 563 matches et inscrit 19 buts en club, auxquels s’ajoutent 144 sélections sous le maillot du Chili et 5 buts. En Italie, il a porté les maillots de l’Udinese, de la Juventus et de Cagliari. Avec la Juve, de 2012 à 2014, puis encore au début de la saison 2015-2016, il a remporté 2 Scudetti et 3 Supercoupes d’Italie, tandis qu’avec la sélection chilienne, il a remporté à deux reprises la Copa América, en 2015 et en 2016.



