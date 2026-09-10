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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Isla prend sa retraite, deux Scudetti avec la Juventus et deux Copa América avec le Chili

Chile
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Le milieu de terrain prend sa retraite à 38 ans

Après 19 ans de carrière professionnelle, le joueur né en 1988 Mauricio Isla fait ses adieux au football à l’âge de 38 ans. Le Chilien l’a annoncé dans un message sur les réseaux sociaux : « Je remercie chaque club qui m’a ouvert ses portes. Merci à ceux qui m’ont aidé à grandir, qui m’ont accompagné loin du Chili, qui m’ont soutenu dans les moments difficiles et qui ont cru en moi. »

  • Isla prend sa retraite après avoir disputé 563 matches et inscrit 19 buts en club, auxquels s’ajoutent 144 sélections sous le maillot du Chili et 5 buts. En Italie, il a porté les maillots de l’Udinese, de la Juventus et de Cagliari. Avec la Juve, de 2012 à 2014, puis encore au début de la saison 2015-2016, il a remporté 2 Scudetti et 3 Supercoupes d’Italie, tandis qu’avec la sélection chilienne, il a remporté à deux reprises la Copa América, en 2015 et en 2016.


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