Après 19 ans de carrière professionnelle, le joueur né en 1988 Mauricio Isla fait ses adieux au football à l’âge de 38 ans. Le Chilien l’a annoncé dans un message sur les réseaux sociaux : « Je remercie chaque club qui m’a ouvert ses portes. Merci à ceux qui m’ont aidé à grandir, qui m’ont accompagné loin du Chili, qui m’ont soutenu dans les moments difficiles et qui ont cru en moi. »
AFP
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Isla prend sa retraite, deux Scudetti avec la Juventus et deux Copa América avec le Chili
Isla prend sa retraite après avoir disputé 563 matches et inscrit 19 buts en club, auxquels s’ajoutent 144 sélections sous le maillot du Chili et 5 buts. En Italie, il a porté les maillots de l’Udinese, de la Juventus et de Cagliari. Avec la Juve, de 2012 à 2014, puis encore au début de la saison 2015-2016, il a remporté 2 Scudetti et 3 Supercoupes d’Italie, tandis qu’avec la sélection chilienne, il a remporté à deux reprises la Copa América, en 2015 et en 2016.
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